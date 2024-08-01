Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»

Украинская теннисистка Марта Костюк в напряженном матче четвертьфинала Олимпиады-2024 проиграла Донне Векич и покинула турнир.

– Конечно, это больно. Я ведь тоже живой человек. Поплакала немного, успокоилась. Да, это Олимпиада, да, это очень больно быть так близко, но она сыграла очень хорошо в моментах, где должна сыграть хорошо, чтобы выиграть. Как я уже сказала, я сделала все, что могла. Можно немного расстроиться, но у меня дальше турниры, теннис продолжается, теннис не останавливается.

Что изменила бы? Я бы подала на матчболе первую сильную подачу, а я ее не подала. А так, я думаю, что особенно лучше я больше уже ничего не могла сделать. Но я не думаю, что одно решение все изменило бы. Так можно о любом розыгрыше сказать в матче. Также можно сказать о 3:2 на брейк-пойнте, я неправильно сыграла. Я это уже не изменю, но это опыт.

Ранее в 1/8 финала Олимпиады вылетела Элина Свитолина.