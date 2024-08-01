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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили у Шахтера контракт защитника
Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 07:30 | Обновлено 01 августа 2024, 07:41
550
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили у Шахтера контракт защитника

Булеза остается в команде на полноценной основе

01 августа 2024, 07:30 | Обновлено 01 августа 2024, 07:41
550
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили у Шахтера контракт защитника
ФК Карпаты. Андрей Булеза

Клуб УПЛ «Карпаты» на официальном сайте объявил о том, что на полноценной основе выкупили у «Шахтера» контракт левого защитника Андрея Булезы.

Ранее львовский клуб арендовал Булезу, однако теперь решил оформить полноценный трансфер. Об условиях договора с чемпионом Украины информации нет.

20-летний Булеза в составе олимпийской сборной Украины получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

«Карпаты» сообщили, что игрок вернулся к тренировочному процессу, но работает индивидуально.

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Андрей Булеза Карпаты Львов Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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