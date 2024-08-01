Украина. Премьер лига01 августа 2024, 07:30 | Обновлено 01 августа 2024, 07:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили у Шахтера контракт защитника
Булеза остается в команде на полноценной основе
01 августа 2024, 07:30 | Обновлено 01 августа 2024, 07:41
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Клуб УПЛ «Карпаты» на официальном сайте объявил о том, что на полноценной основе выкупили у «Шахтера» контракт левого защитника Андрея Булезы.
Ранее львовский клуб арендовал Булезу, однако теперь решил оформить полноценный трансфер. Об условиях договора с чемпионом Украины информации нет.
20-летний Булеза в составе олимпийской сборной Украины получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.
«Карпаты» сообщили, что игрок вернулся к тренировочному процессу, но работает индивидуально.
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