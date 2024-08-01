ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты выкупили у Шахтера контракт защитника

Клуб УПЛ «Карпаты» на официальном сайте объявил о том, что на полноценной основе выкупили у «Шахтера» контракт левого защитника Андрея Булезы.

Ранее львовский клуб арендовал Булезу, однако теперь решил оформить полноценный трансфер. Об условиях договора с чемпионом Украины информации нет.

20-летний Булеза в составе олимпийской сборной Украины получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок.

«Карпаты» сообщили, что игрок вернулся к тренировочному процессу, но работает индивидуально.