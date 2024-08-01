Экс-тренер МЮ и сборной Англии возглавил сборную Ямайки
Англичанин Стив Макларен принял новый тренерский вызов
Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен, который в свое время возглавлял сборную Англии, возглавил национальную команду Ямайки.
Сообщается, что 63-летний англичанин подписал контракт на два года — до чемпионата мира 2026 в США.
Макларен работал в тренерском штабе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента с 2022 года.
Сборная Ямайки на Кубке Америки 2024, который состоялся в США, завершила борьбу после групповой стадии, проиграв в квартете матчи командам Венесуэлы, Эквадора и Мексики.
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