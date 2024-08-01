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01 августа 2024, 05:12 | Обновлено 01 августа 2024, 05:31
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Экс-тренер МЮ и сборной Англии возглавил сборную Ямайки

Англичанин Стив Макларен принял новый тренерский вызов

01 августа 2024, 05:12 | Обновлено 01 августа 2024, 05:31
260
0
Экс-тренер МЮ и сборной Англии возглавил сборную Ямайки
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Макларен

Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен, который в свое время возглавлял сборную Англии, возглавил национальную команду Ямайки.

Сообщается, что 63-летний англичанин подписал контракт на два года — до чемпионата мира 2026 в США.

Макларен работал в тренерском штабе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента с 2022 года.

Сборная Ямайки на Кубке Америки 2024, который состоялся в США, завершила борьбу после групповой стадии, проиграв в квартете матчи командам Венесуэлы, Эквадора и Мексики.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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