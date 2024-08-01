Чистка нейтралов. Известны четвертьфиналисты Олимпиады по теннису у мужчин
Алькарас выбил Сафиуллина, Оже-Альяссим одолел Медведева, Джокович идет дальше
31 июля состоялись матчи 1/8 финала олимпийского теннисного турнира в мужской сетке.
Первый сеяный Новак Джокович в двух сетах переиграл Доминика Кепфера. Далее серб сыграет против Стефаноса Циципаса.
Третий номер АТР Карлос Алькарас справился с «нейтралом» Романом Сафиуллиным. В четвертьфинале действующий чемпион Ролан Гаррос и Уимблдона встретится с Томми Полом.
Феликс Оже-Альяссим выбил 4-го сеяного Даниила Медведева, который выступает в «нейтральном» статусе. В следующем поединке канадец поборется с Каспером Руудом.
Победитель Олимпийских игр в Токио 2020 Александр Зверев прошел Алексея Попырина и за выход в полуфинал сойдется с Лоренцо Музетти.
Олимпийские игры 2024. Мужчины. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер – 7:5, 6:3
Себастьян Баэс [12] – Стефанос Циципас – 5:7, 1:6
Александр Зверев [3] – Алексей Попырин – 7:5, 6:3
Лоренцо Музетти [11] – Тейлор Фритц – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Франсиско Черундоло – 6:3, 6:4
Феликс Оже-Альяссим [13] – Даниил Медведев [4] – 6:3, 7:6 (7:5)
Корентен Муте – Томми Пол [9] – 6:7 (6:8), 3:6
Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 2:6
Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Стефанос Циципас
Александр Зверев [3] – Лоренцо Музетти [11]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Феликс Оже-Альяссим [13]
Томми Пол [9] – Карлос Алькарас [2]
8 players, 8 nations 🌍— Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2024
Who's bringing home #Olympics Gold? 🥇#Paris2024 #Tennis pic.twitter.com/IuOSnIg4ch
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