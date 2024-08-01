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Теннис
01 августа 2024, 02:19 | Обновлено 01 августа 2024, 02:28
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Чистка нейтралов. Известны четвертьфиналисты Олимпиады по теннису у мужчин

Алькарас выбил Сафиуллина, Оже-Альяссим одолел Медведева, Джокович идет дальше

01 августа 2024, 02:19 | Обновлено 01 августа 2024, 02:28
131
0
Чистка нейтралов. Известны четвертьфиналисты Олимпиады по теннису у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

31 июля состоялись матчи 1/8 финала олимпийского теннисного турнира в мужской сетке.

Первый сеяный Новак Джокович в двух сетах переиграл Доминика Кепфера. Далее серб сыграет против Стефаноса Циципаса.

Третий номер АТР Карлос Алькарас справился с «нейтралом» Романом Сафиуллиным. В четвертьфинале действующий чемпион Ролан Гаррос и Уимблдона встретится с Томми Полом.

Феликс Оже-Альяссим выбил 4-го сеяного Даниила Медведева, который выступает в «нейтральном» статусе. В следующем поединке канадец поборется с Каспером Руудом.

Победитель Олимпийских игр в Токио 2020 Александр Зверев прошел Алексея Попырина и за выход в полуфинал сойдется с Лоренцо Музетти.

Олимпийские игры 2024. Мужчины. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер – 7:5, 6:3
Себастьян Баэс [12] – Стефанос Циципас – 5:7, 1:6

Александр Зверев [3] – Алексей Попырин – 7:5, 6:3
Лоренцо Музетти [11] – Тейлор Фритц – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Франсиско Черундоло – 6:3, 6:4
Феликс Оже-Альяссим [13] – Даниил Медведев [4] – 6:3, 7:6 (7:5)

Корентен Муте – Томми Пол [9] – 6:7 (6:8), 3:6
Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 2:6

Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Стефанос Циципас
Александр Зверев [3] – Лоренцо Музетти [11]

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Феликс Оже-Альяссим [13]
Томми Пол [9] – Карлос Алькарас [2]

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теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 Новак Джокович Доминик Кепфер Себастьян Баэс Стефанос Циципас Александр Зверев Алексей Попырин Лоренцо Музетти Тейлор Фритц Каспер Рууд Франсиско Черундоло Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Корентен Муте Томми Пол Роман Сафиуллин Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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