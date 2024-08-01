Чистка нейтралов. Известны четвертьфиналисты Олимпиады по теннису у мужчин

31 июля состоялись матчи 1/8 финала олимпийского теннисного турнира в мужской сетке.

Первый сеяный Новак Джокович в двух сетах переиграл Доминика Кепфера. Далее серб сыграет против Стефаноса Циципаса.

Третий номер АТР Карлос Алькарас справился с «нейтралом» Романом Сафиуллиным. В четвертьфинале действующий чемпион Ролан Гаррос и Уимблдона встретится с Томми Полом.

Феликс Оже-Альяссим выбил 4-го сеяного Даниила Медведева, который выступает в «нейтральном» статусе. В следующем поединке канадец поборется с Каспером Руудом.

Победитель Олимпийских игр в Токио 2020 Александр Зверев прошел Алексея Попырина и за выход в полуфинал сойдется с Лоренцо Музетти.

Олимпийские игры 2024. Мужчины. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер – 7:5, 6:3

Себастьян Баэс [12] – Стефанос Циципас – 5:7, 1:6

Александр Зверев [3] – Алексей Попырин – 7:5, 6:3

Лоренцо Музетти [11] – Тейлор Фритц – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Франсиско Черундоло – 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим [13] – Даниил Медведев [4] – 6:3, 7:6 (7:5)

Корентен Муте – Томми Пол [9] – 6:7 (6:8), 3:6

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас [2] – 4:6, 2:6

Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Стефанос Циципас

Александр Зверев [3] – Лоренцо Музетти [11]



Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Феликс Оже-Альяссим [13]

Томми Пол [9] – Карлос Алькарас [2]