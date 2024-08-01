Англия01 августа 2024, 01:47 | Обновлено 01 августа 2024, 02:14
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Зинченко – в старте Арсенала, Мудрик – в запасе Челси
Лондонские клубы проведут очередные спарринги межсезонья
01 августа 2024, 01:47 | Обновлено 01 августа 2024, 02:14
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В 02:30 по киевскому времени за океаном начнутся два матча летнего межсезонья, в которых соответственно лондонский «Арсенал» померится силами с «Ливерпулем», а «Челси» сразится с командой «Клуб Америка» из Мексики.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды на встречу с мерсисайдцами.
А вот полузащитник Михаил Мудрик матч «Челси» с «Клуб Америка» начнет на скамейке запасных «пенсионеров».
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