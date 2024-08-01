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  4. Зинченко – в старте Арсенала, Мудрик – в запасе Челси
Англия
01 августа 2024, 01:47 | Обновлено 01 августа 2024, 02:14
193
0

Зинченко – в старте Арсенала, Мудрик – в запасе Челси

Лондонские клубы проведут очередные спарринги межсезонья

01 августа 2024, 01:47 | Обновлено 01 августа 2024, 02:14
193
0
Зинченко – в старте Арсенала, Мудрик – в запасе Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В 02:30 по киевскому времени за океаном начнутся два матча летнего межсезонья, в которых соответственно лондонский «Арсенал» померится силами с «Ливерпулем», а «Челси» сразится с командой «Клуб Америка» из Мексики.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды на встречу с мерсисайдцами.

А вот полузащитник Михаил Мудрик матч «Челси» с «Клуб Америка» начнет на скамейке запасных «пенсионеров».

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стартовые составы Арсенал Лондон Челси Ливерпуль Америка Мехико товарищеские матчи
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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