Киченок/Киченок – Букша/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Олимпиаде в Париже
1 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинки сразятся против восьмой сеяной испанской пары Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо. Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симоны Матье после матча Крайчек / Рам – Махач / Павлашек. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [2].
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