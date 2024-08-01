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Теннис
01 августа 2024, 01:21 |
162
0

Киченок/Киченок – Букша/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 01:21 |
162
0
Киченок/Киченок – Букша/Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

1 августа украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинки сразятся против восьмой сеяной испанской пары Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо. Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симоны Матье после матча Крайчек / Рам – Махач / Павлашек. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [2].

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Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Кристина Букша Сара Соррибес-Тормо
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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