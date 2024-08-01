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Теннис
01 августа 2024, 01:20 |
427
0

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 1 августа

В четверг на корты Парижа выйдут две украинки

01 августа 2024, 01:20 |
427
0
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 1 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа украинки продолжат играть матчи на олимпийском теннисном турнире.

В четверг в парном разряде выступят сестры Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

1/4 финала парного разряда

Корт Симоны Матье. 3 запуск (17:00*)
Людмила Киченок / Надежда Киченок Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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