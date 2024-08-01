Теннис01 августа 2024, 01:20 |
427
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Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 1 августа
В четверг на корты Парижа выйдут две украинки
01 августа 2024, 01:20 |
427
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1 августа украинки продолжат играть матчи на олимпийском теннисном турнире.
В четверг в парном разряде выступят сестры Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
1/4 финала парного разряда
Корт Симоны Матье. 3 запуск (17:00*)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8]
*ориентировочное время начала по Киеву
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