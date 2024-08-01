Расписание матчей с участием украинских теннисисток на ОИ-2024 на 1 августа

1 августа украинки продолжат играть матчи на олимпийском теннисном турнире.

В четверг в парном разряде выступят сестры Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

1/4 финала парного разряда

Корт Симоны Матье. 3 запуск (17:00*)

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо [8]

*ориентировочное время начала по Киеву

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