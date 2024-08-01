Конкурент для Зинченко? Почему Арсенал решил подписать Калафьори

Риккардо Калафьори стал одним из главных открытий Евро-2024, но новый игрок «Арсенала» – не просто импульсивная покупка игрока, который проявил себя лишь одном краткосрочном турнире.

«Арсенал» следил за 22-летним Калафьори на протяжении нескольких месяцев. И они не одиноки в этом. Мюнхенская «Бавария» наводила справки, мадридский «Реал» был в числе поклонников таланта защитника, «Ювентус» следовал за ним по пятам, интерес проявляли и другие клубы АПЛ. У игрока не было недостатка в вариантах продолжения карьеры.

И все же с конца прошлого сезона приоритетом для Калафьори стал «Арсенал». Он хотел переехать в Лондон, в АПЛ, и стать частью этой захватывающей молодой команды. Прежде всего, он хотел играть под руководством Микеля Артеты.

Главный тренер «Арсенала» был движущей силой этой сделки. Скаутский отдел «Арсенала» следил за стремительным прогрессом Калафьори в «Болонье», но именно Артета настоял на трансфере.

Отличные выступления Калафьори на Евро-2024 не вызвали интереса «Арсенала», но они послужили подтверждением того, что этот игрок обладает качеством и менталитетом, позволяющими ему стабильно успешно играть на самом высоком уровне. Артета был очарован сочетанием технических способностей, оборонительного интеллекта и смелости Калафьори.

«Арсенал» сделал все возможное, чтобы поддержать интуицию своего тренера. Изначально они надеялись продать одного из имеющихся защитников, чтобы облегчить себе задачу подписать Калафьори.

После нескольких недель переговоров опасения, что «Реал» Мадрид может попытаться сорвать сделку, заставили «Арсенал» ускорить закрытие сделки. Спортивный директор Эду и его помощник Джейсон Айто заключили сделку, сумма которой может вырасти до 42 млн фунтов (53,9 млн долларов), хотя гарантированная сумма трансфера не превышает 40 млн фунтов. Прилетев в субботу в Лондон для прохождения медосмотра, Калафьори подписал пятилетний контракт с «Арсеналом» и присоединился к своим новым партнерам по команде в Филадельфии.

Во время Евро-2024 Калафьори играл за сборную Италии на позиции левого центрального защитника. Однако в академии «Ромы» из него растили, прежде всего, левого защитника, и именно к этой роли он, скорее всего, вернется в «Арсенале». Его универсальность – весомый фактор его привлекательности на трансферном рынке.

Как и Бен Уайт и Юрриен Тимбер, он обеспечит Артете гибкость в четверке защитников.

The Athletic впервые сообщил об интересе «Арсенала» к их новому левому защитнику в декабре 2023 года. «Арсенал» начал сезон 2023/2024 с несколькими проблемами в защите. Александр Зинченко начал сезон медленно, восстанавливаясь после проблемы с икроножной мышцей, и впервые вышел в основе в матче АПЛ только в сентябре. Такехиро Томиясу также страдал от травм и дисквалификаций. Самым, пожалуй, значительным ударом стало повреждение передней крестообразной связки у новичка Тимбера в день открытия сезона, и он выбыл из строя до конца кампании.

Артете нравится, когда у него есть восемь здоровых защитников – в прошлом сезоне их было очень мало.

На протяжении всей кампании позиция левого защитника страдала от отсутствия стабильности. «Арсенал» менял и менял игроков, чтобы справиться с проблемами формы и физической готовности.

Зинченко, Томиясу и Якуб Кивёр занимали эту позицию в разные моменты сезона. Томиясу был самым сильным кандидатом на эту позицию, но его отсутствие в турне по США этим летом свидетельствует о проблемах с травмами, которые подпортили впечатление от его периода карьеры в «Арсенале».



ФК Арсенал. Микель Артета и Риккардо Калафьори

Поиск левого защитника не был простым. Требования, которые Артета предъявляет к позиции защитника, специфичны. В качестве кандидата рассматривался игрок «Аякса» Жоррел Хато, но в марте он продлил контракт. Пьеро Инкапье из леверкузенского «Байера» был еще одним кандидатом отдела скаутов.

Затем Артета остановился на Калафьори как на идеальном игроке для этой позиции. Итальянец был в восторге – это был тот переход, на который он рассчитывал. Несмотря на интерес со стороны других клубов, Калафьори не терял надежды перейти в «Арсенал».

Переговоры осложнялись тремя факторами. Во-первых, континентальные клубы часто пытаются продать игроков в АПЛ по завышенным ценам. Во-вторых, существовал вопрос о почти 50 процентах от суммы трансфера, которые «Болонья» должна выплатить «Базелю», предыдущему клубу защитника, за который он играл до августа 2023 года. И наконец, выступления Калафьори на Евро. С каждой игрой за сборную Италии защитник завоевывал новых поклонников, и Эду наблюдал, как растет цена на него.

Учитывая все это, «Арсенал» считает, что заключил выгодную сделку. Хотя цена может показаться высокой для защитника, который начал блистать только в прошлом сезоне, в клубе уверены, что, как и в случае с инвестициями в 50 миллионов фунтов стерлингов в Уайта в 2021 году, ценность Калафьори будет доказана в долгосрочной перспективе. Подписание вписывается в стратегию «Арсенала», направленную на приобретение молодых игроков, которые уже накопили значительный опыт. В ходе переговоров им помог тот факт, что Калафьори четко дал понять «Болонье», куда именно хочет перейти.

Изначально «Арсенал» планировал сначала продать защитника, чтобы собрать деньги на Калафьори, и Кивёр был наиболее вероятным кандидатом, но решил продвигаться в переговорах, чтобы опередить конкурирующие клубы. Финансовое бремя было облегчено, когда клуб стал уверен в получении солидной суммы за Эмиля Смит-Роу.

Если бы Артета искал рекомендацию по игровым качествам и характеру Калафьори, он бы знал, кому позвонить. Тренером Калафьори в прошлом сезоне был его хороший друг Тьяго Мотта.



ФК Арсенал. Риккардо Калафьори

Артета и Мотта оба родились в 1982 году и знают друг друга с тех пор, как вместе играли в полузащите «Барселоны Б». Когда Мотта стал тренером «Ювентуса», два друга стали соперниками в борьбе за Калафьори.

Это не первый раз, когда «Арсенал» подписывает защитника, игравшего под руководством Мотты. В январе 2023 года в «Арсенал» прибыл Кивёр, который провел сезон под руководством Мотты в «Специи». Артета и Мотта придерживаются схожей философии, поэтому есть надежда, что это ускорит адаптацию Калафьори.

Риккардо также поможет присутствие его партнера по сборной Италии Жоржиньо. 32-летний футболист, скорее всего, возьмет Калафьори под свое крыло, чтобы помочь ему освоиться в новой жизни в Лондоне.

Как и у любого другого новичка, у Калафьори есть аспекты, в которых он должен проявить себя. В его технических способностях никто не сомневается, но АПЛ – это иной уровень физических требований, чем Серия А или футбол на уровне сборных.

Стойкость к травмам – критически важный атрибут для Артеты. В 2018 году, играя за «Рому» в Юношеской лиге УЕФА, молодой Калафьори получил серьезную травму левого колена, что поставило его развитие под большое сомнение. Колено восстанавливал тот же специалист, доктор Фредди Фу, который лечил Златана Ибрагимовича.

В прошлом сезоне Калафьори сыграл 30 матчей в Серии А. «Арсенал» проделал домашнюю работу и провел тщательное медицинское обследование и считает, что проблемы с травмами у Калафьори остались позади.

В конце концов, сила убеждения Артеты оказалась достаточной, чтобы развеять все сомнения. По его приказу «Арсенал» приобрел один из самых ярких оборонительных талантов Европы. Сейчас, когда «Арсенал» стремится догнать по уровню «Манчестер Сити», его фундамент выглядит как никогда прочным.

Джеймс МакНиколас, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух