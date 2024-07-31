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  4. ПСЖ покупает лидера Бенфики за 70 млн евро. И отдает игрока
Франция
31 июля 2024, 20:12 |
1462
3

ПСЖ покупает лидера Бенфики за 70 млн евро. И отдает игрока

Невеш вскоре окажется в парижской команде

31 июля 2024, 20:12 |
1462
3
ПСЖ покупает лидера Бенфики за 70 млн евро. И отдает игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу центрального полузащитника Жоау Невеша.

Игрок обойдется парижскому клубу в 60 миллионов евро + 10 миллионов евро возможных бонусов. Кроме того, в состав Орлов на правах аренды переходит хавбек Ренату Санчеш.

В минувшем сезоне 19-летний Невеш забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

На Евро-2024 Жоау в составе сборной Португалии провел 2 матча.

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ПСЖ Бенфика Жоау Невеш трансферы трансферы Лиги 1 Ренату Санчеш
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Serhii P.
Топ-продажів "Бенфіки":
1. Жоао Фелікс - 127 млн. євро
2. Енцо Фернандес - 121 млн. євро
3. Дарвін Нуньє - 85 млн. євро
4. Рубен Діаш - 72 млн. євро
5. Гонсало Рамуш - 65 млн. євро
З них ніхто не заграв на рівні заплачених за них грошей.
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Serhii P.
"Бенфіка" - ідеальна машина для розводу лохів. Вона просто за космічні гроші продає непоганих, але не мега топових гравців. Невеш забив 3 голи і зробив 2 передачі, просто космічна результативність за 70 лямів 
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