Франция31 июля 2024, 20:12 |
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ПСЖ покупает лидера Бенфики за 70 млн евро. И отдает игрока
Невеш вскоре окажется в парижской команде
31 июля 2024, 20:12 |
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу центрального полузащитника Жоау Невеша.
Игрок обойдется парижскому клубу в 60 миллионов евро + 10 миллионов евро возможных бонусов. Кроме того, в состав Орлов на правах аренды переходит хавбек Ренату Санчеш.
В минувшем сезоне 19-летний Невеш забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
На Евро-2024 Жоау в составе сборной Португалии провел 2 матча.
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