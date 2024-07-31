ПСЖ покупает лидера Бенфики за 70 млн евро. И отдает игрока

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ПСЖ достиг договоренности с «Бенфикой» по трансферу центрального полузащитника Жоау Невеша.

Игрок обойдется парижскому клубу в 60 миллионов евро + 10 миллионов евро возможных бонусов. Кроме того, в состав Орлов на правах аренды переходит хавбек Ренату Санчеш.

В минувшем сезоне 19-летний Невеш забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

На Евро-2024 Жоау в составе сборной Португалии провел 2 матча.