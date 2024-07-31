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Лига чемпионов
31 июля 2024, 19:50 | Обновлено 31 июля 2024, 20:49
3058
7

Состав Динамо на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Киевляне спокойно подходят к ответному поединку

31 июля 2024, 19:50 | Обновлено 31 июля 2024, 20:49
3058
7
Состав Динамо на ответный матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев

Наставник «Динамо» Александр Шовковский определил стартовый состав на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

Игра начнется в 21:00.

Динамо: Бущан, Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак, Буяльский, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Ванат

В запасе: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Малыш, Михавко, Биловар, Андриевский, Лонвейк, Бражко, Кабаев, Диалло, Супряга

Первый матч киевляне уверенно выиграли 6:2 и близки к выходу в следующий раунд, где своего соперника ждет шотландский «Рейнджерс».

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Main
Давайте третью новость, что б понятнее было)
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+1
BUCH
А мені подобається цей склад!!! 
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+1
Burevestnik
мабуть Бражко не гратиме, бо попередження було в першому матчі.
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+1
kadaad
Почему даже в запасе нет Царенко? Намного креативней того же Буяльского.
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0
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Gargantua
Кабаеву и Бражко дали отдохнуть?
ну без опорника это оригинально. не уверен, что это хорошая идея.
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0
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