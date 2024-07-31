Состав Динамо на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Наставник «Динамо» Александр Шовковский определил стартовый состав на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

Игра начнется в 21:00.

Динамо: Бущан, Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак, Буяльский, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Ванат

В запасе: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Малыш, Михавко, Биловар, Андриевский, Лонвейк, Бражко, Кабаев, Диалло, Супряга

Первый матч киевляне уверенно выиграли 6:2 и близки к выходу в следующий раунд, где своего соперника ждет шотландский «Рейнджерс».