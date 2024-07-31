Состав Динамо на ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Киевляне спокойно подходят к ответному поединку
Наставник «Динамо» Александр Шовковский определил стартовый состав на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана».
Игра начнется в 21:00.
Динамо: Бущан, Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак, Буяльский, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Ванат
В запасе: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Малыш, Михавко, Биловар, Андриевский, Лонвейк, Бражко, Кабаев, Диалло, Супряга
Первый матч киевляне уверенно выиграли 6:2 и близки к выходу в следующий раунд, где своего соперника ждет шотландский «Рейнджерс».
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