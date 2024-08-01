Клопп откровенно признался, готов ли сейчас возглавить сборную Англии
Юрген не готов делать исключение ради Трех львов
Звездный немецкий тренер Юрген Клопп рассказал, готов ли он возглавить сборную Англии. Юрген летом покинул «Ливерпуль».
«Предложения относительно работы? Я пока их не получал ни от клубов, ни от сборных. Сейчас я отдыхаю. Сборная Англии? Это наверняка была бы самая большая потеря лица, если бы я сделал для них исключение и вернулся из отпуска.
Чем буду я заниматься после отпуска? На это время я бы исключил тренерскую работу, но увидим, как оно будет через пару месяцей», – сказал Клопп.
Ранее Юрген Клопп отказался возглавлять национальную сборную Соединенных Штатов Америки.
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