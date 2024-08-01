Клопп откровенно признался, готов ли сейчас возглавить сборную Англии

Звездный немецкий тренер Юрген Клопп рассказал, готов ли он возглавить сборную Англии. Юрген летом покинул «Ливерпуль».

«Предложения относительно работы? Я пока их не получал ни от клубов, ни от сборных. Сейчас я отдыхаю. Сборная Англии? Это наверняка была бы самая большая потеря лица, если бы я сделал для них исключение и вернулся из отпуска.

Чем буду я заниматься после отпуска? На это время я бы исключил тренерскую работу, но увидим, как оно будет через пару месяцей», – сказал Клопп.

Ранее Юрген Клопп отказался возглавлять национальную сборную Соединенных Штатов Америки.