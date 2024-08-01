Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп откровенно признался, готов ли сейчас возглавить сборную Англии
Англия
01 августа 2024, 01:44 |
57
0

Клопп откровенно признался, готов ли сейчас возглавить сборную Англии

Юрген не готов делать исключение ради Трех львов

01 августа 2024, 01:44 |
57
0
Клопп откровенно признался, готов ли сейчас возглавить сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Звездный немецкий тренер Юрген Клопп рассказал, готов ли он возглавить сборную Англии. Юрген летом покинул «Ливерпуль».

«Предложения относительно работы? Я пока их не получал ни от клубов, ни от сборных. Сейчас я отдыхаю. Сборная Англии? Это наверняка была бы самая большая потеря лица, если бы я сделал для них исключение и вернулся из отпуска.

Чем буду я заниматься после отпуска? На это время я бы исключил тренерскую работу, но увидим, как оно будет через пару месяцей», – сказал Клопп.

Ранее Юрген Клопп отказался возглавлять национальную сборную Соединенных Штатов Америки.

По теме:
Клопп сделал заявление. Неужели завершил карьеру?
Металлист 1925 представил тренера второй команды
В Карпатах судьба Езерского еще не определена. У тренера есть предложение
Юрген Клопп сборная Англии по футболу назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Eurosport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бокс. Украинец Абдураимов проиграл поединок на Олимпиаде-2024
Олимпийские игры | 31 июля 2024, 21:48 11
Бокс. Украинец Абдураимов проиграл поединок на Олимпиаде-2024
Бокс. Украинец Абдураимов проиграл поединок на Олимпиаде-2024

Айдер не сумел пройти в следующий раунд

Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Олимпийские игры | 31 июля 2024, 17:05 15
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки

Барбора Крейчикова проиграла Анне Каролине Шмидловой в двух сетах в 1/4 финала

Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Олимпийские игры | 31.07.2024, 21:01
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Футбол | 31.07.2024, 00:45
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Динамо гарантировало себе евроосень. Минимум, основной раунд Лиги Европы
Футбол | 31.07.2024, 23:25
Динамо гарантировало себе евроосень. Минимум, основной раунд Лиги Европы
Динамо гарантировало себе евроосень. Минимум, основной раунд Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
31.07.2024, 09:53 4
Бокс
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
Повышение в классе. Левый берег разбил Минай
30.07.2024, 19:58 72
Футбол
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины – на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины – на пятом месте
30.07.2024, 07:24 4
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
31.07.2024, 06:05 3
Олимпийские игры
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
30.07.2024, 21:49 21
Олимпийские игры
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
31.07.2024, 19:00 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем