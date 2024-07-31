Известный специалист из Европы проведет семинар для коучей сборных Украины

В пятницу, 2 августа, футбольный тренер Ральф Рангник по приглашению Украинской ассоциации футбола приедет в Киев поделиться своим более чем 30-летним опытом с украинскими тренерами.

Известный специалист проведет теоретически-практический семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины, профессиональных клубов Украины и детских академий. Семинар состоит из двух частей: лекция и практическое занятие на стадионе им. Виктора Банникова.

За время игровой карьеры Рангник выступал на позиции полузащитника за Штутгарт II, Саутвик (Англия), Хальборн, Ульм, Викторию (Бакнанг) и Липпольдсвайлер.

Сейчас 66-летний немецкий специалист возглавляет сборную Австрии, вместе с которой пробился в плей-офф Евро-2024, но не сумел одолеть Турцию в 1/8 финала (1:2).

Тренерская и административная карьера Рангника

1983-1985 «Виктория» (Бакнанг) тренер

1987-1988 «Липпольдсвайлер» тренер

1988—1990 «Корб» тренер

1990-1994 «Штутгарт» тренер U-19

1995-1996 «Ройтлинген» тренер

1997-1999 «Ульм» тренер

1999-2001 «Штутгарт» тренер

2001—2004 «Ганновер 96» тренер

2004—2005 «Шальке» тренер

2006-2010 «Гоффенгайм» тренер

2011 «Шальке» тренер

2012-2015 «РБ Зальцбург» (Австрия) спортивный директор

2012-2019 «РБ Лейпциг» спортивный директор

2015-2016 «РБ Лейпциг» тренер

2018-2019 «РБ Лейпциг» тренер

2019-2020 «Нью-Йорк РБ» (США) функционер

2019-2020 «Брагантино РБ» (Бразилия) функционер

2021-2022 «Манчестер Юнайтед» (Англия) тренер

2022—… сборная Австрии тренер

Достижения в качестве тренера

«Ульм» – чемпион Региональной лиги «Юг» (1997/1998).

«Штутгарт» – чемпион бундеслиги U-19 (1990/1991), обладатель Кубка Интертото (1999/2000).

«Ганновер» – чемпион второй бундеслиги (2001/2002).

«Шальке» – обладатель Кубка Германии (2010/2011), обладатель Суперкубка Германии (2011), обладатель Кубка немецкой лиги (2005).

Достижения в качестве спортивного директора