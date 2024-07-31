Известный специалист из Европы проведет семинар для коучей сборных Украины
Ральф Рангник приедет в Киев и поделиться своим опытом с украинскими тренерам
В пятницу, 2 августа, футбольный тренер Ральф Рангник по приглашению Украинской ассоциации футбола приедет в Киев поделиться своим более чем 30-летним опытом с украинскими тренерами.
Известный специалист проведет теоретически-практический семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины, профессиональных клубов Украины и детских академий. Семинар состоит из двух частей: лекция и практическое занятие на стадионе им. Виктора Банникова.
За время игровой карьеры Рангник выступал на позиции полузащитника за Штутгарт II, Саутвик (Англия), Хальборн, Ульм, Викторию (Бакнанг) и Липпольдсвайлер.
Сейчас 66-летний немецкий специалист возглавляет сборную Австрии, вместе с которой пробился в плей-офф Евро-2024, но не сумел одолеть Турцию в 1/8 финала (1:2).
Тренерская и административная карьера Рангника
- 1983-1985 «Виктория» (Бакнанг) тренер
- 1987-1988 «Липпольдсвайлер» тренер
- 1988—1990 «Корб» тренер
- 1990-1994 «Штутгарт» тренер U-19
- 1995-1996 «Ройтлинген» тренер
- 1997-1999 «Ульм» тренер
- 1999-2001 «Штутгарт» тренер
- 2001—2004 «Ганновер 96» тренер
- 2004—2005 «Шальке» тренер
- 2006-2010 «Гоффенгайм» тренер
- 2011 «Шальке» тренер
- 2012-2015 «РБ Зальцбург» (Австрия) спортивный директор
- 2012-2019 «РБ Лейпциг» спортивный директор
- 2015-2016 «РБ Лейпциг» тренер
- 2018-2019 «РБ Лейпциг» тренер
- 2019-2020 «Нью-Йорк РБ» (США) функционер
- 2019-2020 «Брагантино РБ» (Бразилия) функционер
- 2021-2022 «Манчестер Юнайтед» (Англия) тренер
- 2022—… сборная Австрии тренер
Достижения в качестве тренера
- «Ульм» – чемпион Региональной лиги «Юг» (1997/1998).
- «Штутгарт» – чемпион бундеслиги U-19 (1990/1991), обладатель Кубка Интертото (1999/2000).
- «Ганновер» – чемпион второй бундеслиги (2001/2002).
- «Шальке» – обладатель Кубка Германии (2010/2011), обладатель Суперкубка Германии (2011), обладатель Кубка немецкой лиги (2005).
Достижения в качестве спортивного директора
- «РБ Зальцбург» (Австрия) – чемпион А
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франция – Аргентина, Египет – Парагвай, Марокко – США, Япония – Испания
Пилип Акилов в 2022 году покинул оккупированный Мариуполь