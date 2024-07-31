Бывший грузинский легионер Шахтера перешел в стан чемпиона Южной Кореи

Действующий чемпион Южной Кореи по футболу «Ульсан Хендэ» объявил о подписании экс-футболиста «Шахтера» Гиорги Арабидзе.

Подробности трансфера не афишируются, однако южнокорейский клуб сообщает, что Арабидзе поможет команде во второй половине сезона.

До перехода в «Ульсан Хендэ» Арабидзе на протяжении двух с половиной последних лет выступал за «Торпедо» Кутаиси.

В Украине 26-летний футболист известен тем, что с 2015 по 2018 годы был на контракте в «Шахтере», за первую команду которого сыграл 4 официальных матча и отличился 1 результативной передачей.