Лунин остается? Тренер Реала сделал серьезное заявление

Главный тренер «Реала» Андрей Лунин сделал серьезное заявление касаемо трансферной кампании клуба.

«Мы завершили формирование состава и больше не планируем подписывать новых игроков. Все футболисты хотят остаться в команде , никто не собирается уходить.

Что касается позиции центрального защитника, у нас есть несколько вариантов. Вальехо вернулся в строй, Алаба восстанавливается после травмы. Кроме того, с нами тренируются перспективные молодые игроки: Жоан Мартинес, Хакобо Рамон и Рауль Асенсио. Мы уверены, что эта позиция хорошо укомплектована. Когда Алаба вернется в строй, он будет важным элементом нашей обороны».

Стоит отметить, что почти все лето ходили слухи о возможном уходе украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина.