Лунин остается? Тренер Реала сделал серьезное заявление
Карло Анчелотти сказал, что трансферное окно для «сливочных» закрыто
Главный тренер «Реала» Андрей Лунин сделал серьезное заявление касаемо трансферной кампании клуба.
«Мы завершили формирование состава и больше не планируем подписывать новых игроков. Все футболисты хотят остаться в команде, никто не собирается уходить.
Что касается позиции центрального защитника, у нас есть несколько вариантов. Вальехо вернулся в строй, Алаба восстанавливается после травмы. Кроме того, с нами тренируются перспективные молодые игроки: Жоан Мартинес, Хакобо Рамон и Рауль Асенсио. Мы уверены, что эта позиция хорошо укомплектована. Когда Алаба вернется в строй, он будет важным элементом нашей обороны».
Стоит отметить, что почти все лето ходили слухи о возможном уходе украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина.
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