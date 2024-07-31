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  4. Лунин остается? Тренер Реала сделал серьезное заявление
Испания
31 июля 2024, 12:39 | Обновлено 31 июля 2024, 12:40
1353
3

Лунин остается? Тренер Реала сделал серьезное заявление

Карло Анчелотти сказал, что трансферное окно для «сливочных» закрыто

31 июля 2024, 12:39 | Обновлено 31 июля 2024, 12:40
1353
3
Лунин остается? Тренер Реала сделал серьезное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Андрей Лунин сделал серьезное заявление касаемо трансферной кампании клуба.

«Мы завершили формирование состава и больше не планируем подписывать новых игроков. Все футболисты хотят остаться в команде, никто не собирается уходить.

Что касается позиции центрального защитника, у нас есть несколько вариантов. Вальехо вернулся в строй, Алаба восстанавливается после травмы. Кроме того, с нами тренируются перспективные молодые игроки: Жоан Мартинес, Хакобо Рамон и Рауль Асенсио. Мы уверены, что эта позиция хорошо укомплектована. Когда Алаба вернется в строй, он будет важным элементом нашей обороны».

Стоит отметить, что почти все лето ходили слухи о возможном уходе украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Реал Мадрид
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Xvalenok03
Заява какая по счету?
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+1
Burevestnik
близько місяця назад дружина Луніна на своїй сторінці в соцмережі виклала своє фото у новій футболці сезону 2024/25 воротаря Реалу. 
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0
Миколай Гуцуляк
Життя покаже, хто Реальний😎
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0
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