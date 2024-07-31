Ханс-Дитер ФЛИК: «Для меня важнее всего то, что мы действовали слаженно»

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Манчестер Сити»:

«Мы достигли потрясающего результата. Наша команда сражалась с сильным соперником, у которого много талантливых игроков. Я очень горжусь своими подопечными. Для меня, как тренера, важнее всего то, что мы действовали слаженно – и в обороне, и в атаке.

Особенно хочу отметить молодых футболистов. Они проявили себя великолепно. Наш вратарь тоже был на высоте. Мы выступили единым целым, а Андер внес значительный вклад во время серии пенальти.

Несмотря на неудобное время матча, нас поддержало много болельщиков. Это очень важно для команды – видеть радость фанатов. На следующей неделе состав будет полным. С нетерпением жду встречи со всеми игроками».

Немецкий специалист начал работу с клубом 29 мая 2024 года.