В Полесье рассказали о роли Усика. Боксер присоединился к команде
Денисов анонсирует участие Усика в жизни команды
Александр Денисов, один из директоров «Полесья», рассказал, что боксер Александр Усик уже в среду будет принимать участие в тренировке команды, которая готовится к ответному матчу квалификации Лиги конференций против «Олимпии».
«Усик точно присоединяется к команде, он будет с ней, а вот все дальнейшие события еще в секрете. Советую нашим болельщикам продолжать активно следить за официальными ресурсами нашего клуба».
«Скажу только, что Александр уже сегодня присоединится к команде и в среду его можно будет увидеть на открытой тренировке «Полесья», – сказал Денисов.
Ранее Усик несколько раз анонсировал, что присоединяется к команде. Супертяж после первого боя с Тайсоном Фьюри планирует дебютировать в профессиональном футболе.
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