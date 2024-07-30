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  4. В Полесье рассказали о роли Усика. Боксер присоединился к команде
Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 22:10 | Обновлено 30 июля 2024, 22:47
1305
0

В Полесье рассказали о роли Усика. Боксер присоединился к команде

Денисов анонсирует участие Усика в жизни команды

30 июля 2024, 22:10 | Обновлено 30 июля 2024, 22:47
1305
0
В Полесье рассказали о роли Усика. Боксер присоединился к команде
ФК Полесье. Александр Усик

Александр Денисов, один из директоров «Полесья», рассказал, что боксер Александр Усик уже в среду будет принимать участие в тренировке команды, которая готовится к ответному матчу квалификации Лиги конференций против «Олимпии».

«Усик точно присоединяется к команде, он будет с ней, а вот все дальнейшие события еще в секрете. Советую нашим болельщикам продолжать активно следить за официальными ресурсами нашего клуба».

«Скажу только, что Александр уже сегодня присоединится к команде и в среду его можно будет увидеть на открытой тренировке «Полесья», – сказал Денисов.

Ранее Усик несколько раз анонсировал, что присоединяется к команде. Супертяж после первого боя с Тайсоном Фьюри планирует дебютировать в профессиональном футболе.

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Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Лига конференций Александр Денисов
Иван Зинченко Источник: Террикон
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