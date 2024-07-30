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  4. Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на ОИ-2024 на 31 июля
Теннис
30 июля 2024, 21:50 | Обновлено 30 июля 2024, 22:19
1570
3

Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на ОИ-2024 на 31 июля

В среду на корты Парижа выйдут три украинки

30 июля 2024, 21:50 | Обновлено 30 июля 2024, 22:19
1570
3
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на ОИ-2024 на 31 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 июля украинки продолжат играть матчи на олимпийском теннисном турнире.

В среду поединок одиночного разряда сыграет Марта Костюк. В парном разряде выступят сестры Людмила и Надежда Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

1/4 финала одиночного разряда

Корт Филиппа Шатрие. 4 запуск (21:30*)
Марта Костюк [12] – Донна Векич [13]

1/8 финала парного разряда

Корт Сюзанн Ленглен. 5 запуск (19:00*)
Людмила Киченок / Надежда Киченок Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик [4]

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание Марта Костюк Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Людмила Киченок Надежда Киченок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
Проти Векіч вона програла матч на тих же котрах Ролан Гарос 7-5, 6-4 тому все правильно що їй сьогодні треба було утриматися від парного розряду і берегти сили. Все таки ця зустріч два місяці тому була не безперспективною для Марти. Тому завтра є шанс пробитися в півфінал де вже будуть варіанти з медаллю принаймні в двох матчах.
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+2
C.Пеклов
А Колінз після Свьятек з нашими Киченок грає!
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+1
Stanislav Matusevych
Ну хоч нарешті на вечір Марту поставили. Але тут такий момент - без хорошої гри перемогти вже не вийде просто за рахунок кращої фізики. Завтра, до речі, у Парижі прогнозуються дощі. Якщо гратимуть під закритим дахом, то вітру не буде. Можливо, це трохи допоможе Марті з подачею, бо з вітром в неї особливі стосунки.
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0
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