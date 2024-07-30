Теннис30 июля 2024, 21:50 | Обновлено 30 июля 2024, 22:19
1570
3
Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на ОИ-2024 на 31 июля
В среду на корты Парижа выйдут три украинки
30 июля 2024, 21:50 | Обновлено 30 июля 2024, 22:19
1570
3
31 июля украинки продолжат играть матчи на олимпийском теннисном турнире.
В среду поединок одиночного разряда сыграет Марта Костюк. В парном разряде выступят сестры Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
1/4 финала одиночного разряда
Корт Филиппа Шатрие. 4 запуск (21:30*)
Марта Костюк [12] – Донна Векич [13]
1/8 финала парного разряда
Корт Сюзанн Ленглен. 5 запуск (19:00*)
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Даниэль Коллинс / Дезире Кравчик [4]
*ориентировочное время начала по Киеву
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Комментарии 3
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Проти Векіч вона програла матч на тих же котрах Ролан Гарос 7-5, 6-4 тому все правильно що їй сьогодні треба було утриматися від парного розряду і берегти сили. Все таки ця зустріч два місяці тому була не безперспективною для Марти. Тому завтра є шанс пробитися в півфінал де вже будуть варіанти з медаллю принаймні в двох матчах.
А Колінз після Свьятек з нашими Киченок грає!
Ну хоч нарешті на вечір Марту поставили. Але тут такий момент - без хорошої гри перемогти вже не вийде просто за рахунок кращої фізики. Завтра, до речі, у Парижі прогнозуються дощі. Якщо гратимуть під закритим дахом, то вітру не буде. Можливо, це трохи допоможе Марті з подачею, бо з вітром в неї особливі стосунки.
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