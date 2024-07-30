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  4. 18-летний форвард Реала подписал контракт с известной компанией
Испания
30 июля 2024, 21:09 |
615
0

18-летний форвард Реала подписал контракт с известной компанией

Эндрик стал партнером бренда Red Bull

30 июля 2024, 21:09 |
615
0
18-летний форвард Реала подписал контракт с известной компанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Молодой талант мадридского «Реала» Эндрик подписал долгосрочный контракт с известным производителем энергетических напитков.

«Когда поступило предложение от Red Bull, я был невероятно взволнован. Мы быстро организовали встречу, чтобы обсудить возможности нашего сотрудничества. Их продукция уже давно стала частью моего ежедневного рациона.

Я безмерно рад присоединиться к команде, в которой состоит немало спортсменов, вызывающих у меня искреннее восхищение. Стать частью этой футбольной семьи для меня означает объединить все, что я так люблю в этом виде спорта».

Этим шагом бразильский вундеркинд повторил достижение Неймара, став вторым футболистом из Бразилии в истории, заключившим партнерское соглашение с Red Bull.

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Эндрик Реал Мадрид Red Bull
Алексей Тиньков Источник: ESPN
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