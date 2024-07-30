18-летний форвард Реала подписал контракт с известной компанией

Молодой талант мадридского «Реала» Эндрик подписал долгосрочный контракт с известным производителем энергетических напитков.

«Когда поступило предложение от Red Bull, я был невероятно взволнован. Мы быстро организовали встречу, чтобы обсудить возможности нашего сотрудничества. Их продукция уже давно стала частью моего ежедневного рациона.

Я безмерно рад присоединиться к команде, в которой состоит немало спортсменов, вызывающих у меня искреннее восхищение. Стать частью этой футбольной семьи для меня означает объединить все, что я так люблю в этом виде спорта».

Этим шагом бразильский вундеркинд повторил достижение Неймара, став вторым футболистом из Бразилии в истории, заключившим партнерское соглашение с Red Bull.