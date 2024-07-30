Ярмоленко оценил предстоящий матч ЛЧ после 6:2 в первой игре с Партизаном

31 июля «Динамо» после победы 6:2 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет ответную встречу с «Партизаном». Игру оценил вингер киевлян Андрей Ярмоленко.

– Андрей, трудно ли настраиваться морально на ответный матч после уверенной победы в первом поединке?

– В общем, не тяжело. Мы профессионалы, знаем, что дальше проходит команда, которая выигрывает противостояние по сумме двух поединков. Потому мы настраиваемся на серьезную игру. Хорошо, что добились такого результата в первом матче, но завтра будет совсем другая игра.

– Поделитесь впечатлениями от первого матча – как игры, та

к и атмосферы, которую создали болельщики на трибунах?

– Конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков, украинцев, которые пришли на этот матч и поддержали нас. Но я бы не хотел говорить сейчас о первом матче, поскольку это уже история, и нам нужно настраиваться на предстоящий поединок, как будто это будет только первая игра в противостоянии. Нам нужно забыть этот результат и выходить показывать хороший футбол и добиваться результата.