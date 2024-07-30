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  4. ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024
Футбол
30 июля 2024, 19:21 |
2258
0

ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024

Голом отметился Тьяго Альмада

30 июля 2024, 19:21 |
2258
0
ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля проходит матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

В начале второго тайма, на 47-й мин, Аргентина повела в счете. Автором точного удара стал Тьяго Альмада.

Украине надо обязательно побеждать, поскольку в параллельном поединке Марокко обыгрывает Ирак 3:0!

ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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