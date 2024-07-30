ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024
Голом отметился Тьяго Альмада
30 июля проходит матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
В начале второго тайма, на 47-й мин, Аргентина повела в счете. Автором точного удара стал Тьяго Альмада.
Украине надо обязательно побеждать, поскольку в параллельном поединке Марокко обыгрывает Ирак 3:0!
ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды Украины и Ирака покидают соревнования Олимпиады
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа