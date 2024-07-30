Запретили организаторы? Игроки Украины U-23 хотели напомнить о войне
Однако акция не состоялась
По информации комментатора матча олимпийского футбольного турнира на канале Суспильне Спорт между Украиной U-23 и Аргентиной U-23, игроки украинской команды хотели провести акцию напоминания о войне в Украине.
Сообщается, что во время гимна футболисты должны были поднять детские плюшевые игрушки в память о детях, которых убили российские оккупанты.
Однако игроки не держали в руках игрушки, хотя их можно было увидеть у представителей тренерского штаба. Не исключено, что акцию запретили организаторы турнира.
Правда, игрушки были размещены на трибунах, о чем сообщила УАФ.
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