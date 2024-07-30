Англия30 июля 2024, 19:41 |
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С Довбиком не сложилось. Клуб АПЛ нацелен на форварда сборной Германии
Вест Хэму интересен Фюллькруг
30 июля 2024, 19:41 |
1462
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Клуб АПЛ «Вест Хэм», который ранее рассматривал возможность подписания форварда «Жироны» Артема Довбика, переключился на игрока «Боруссии» Дортмунд Никласа Фюллькруга.
Сообщается, что клубы уже начали переговоры, а 31-летний нападающий сборной Германии открыт к возможности впервые в карьере сыграть в зарубежном чемпионате.
Контракт Никласа с дортмундским клубом истекает через два года.
В минувшем сезоне Фюллькруг забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
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