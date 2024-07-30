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  4. С Довбиком не сложилось. Клуб АПЛ нацелен на форварда сборной Германии
Англия
30 июля 2024, 19:41 |
1462
0

С Довбиком не сложилось. Клуб АПЛ нацелен на форварда сборной Германии

Вест Хэму интересен Фюллькруг

30 июля 2024, 19:41 |
1462
0
С Довбиком не сложилось. Клуб АПЛ нацелен на форварда сборной Германии
Sky Sports. Никлас Фюллькруг

Клуб АПЛ «Вест Хэм», который ранее рассматривал возможность подписания форварда «Жироны» Артема Довбика, переключился на игрока «Боруссии» Дортмунд Никласа Фюллькруга.

Сообщается, что клубы уже начали переговоры, а 31-летний нападающий сборной Германии открыт к возможности впервые в карьере сыграть в зарубежном чемпионате.

Контракт Никласа с дортмундским клубом истекает через два года.

В минувшем сезоне Фюллькруг забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

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Никлас Фюллькруг Вест Хэм Боруссия Дортмунд трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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