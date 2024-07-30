Состав Украины на решающий матч группы против Аргентины на Олимпиаде

В 18:00 начнется матч 3-го тура группового этапа футбольного олимпийского турнира между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Наставник Руслан Ротань определил стартовый состав.

Украина: Фесюн, Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан

Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер, Фернандес, Отаменди, Луян, Гондоу, Медина, Алмада, Альварес, Симеоне

По итогам двух туров Марокко, Аргентина, Украина и Ирак набрали по 3 очка.