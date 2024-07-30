Футбол30 июля 2024, 16:49 | Обновлено 30 июля 2024, 16:51
2393
4
Состав Украины на решающий матч группы против Аргентины на Олимпиаде
Команде нужно побеждать именитого соперника
30 июля 2024, 16:49 | Обновлено 30 июля 2024, 16:51
2393
4
В 18:00 начнется матч 3-го тура группового этапа футбольного олимпийского турнира между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.
Наставник Руслан Ротань определил стартовый состав.
Украина: Фесюн, Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан
Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер, Фернандес, Отаменди, Луян, Гондоу, Медина, Алмада, Альварес, Симеоне
По итогам двух туров Марокко, Аргентина, Украина и Ирак набрали по 3 очка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 июля 2024, 08:16 0
Александр Усик вспомнил апперкот от Тайсона в шестом раунде
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 21:04 0
Александр присутствовал на арене во время поединка Дмитрия против Теремоана Джуниора
Олимпийские игры | 30.07.2024, 15:47
Олимпийские игры | 30.07.2024, 15:12
Бокс | 30.07.2024, 08:31
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Україна вперед ! ✌️🇺🇦
Дохла сцика і дебіл таловеров в старті....можна не дивитись
Сікана треба міняти!
На сцыкана не пасовать. От дерева мяч только отскакивает
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2024, 13:01 84
29.07.2024, 17:31 4
29.07.2024, 07:47 6
29.07.2024, 06:05 2
29.07.2024, 17:50 17
29.07.2024, 11:32 3
29.07.2024, 10:51 1
30.07.2024, 07:05 3