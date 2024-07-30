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Футбол
30 июля 2024, 16:49 | Обновлено 30 июля 2024, 16:51
2393
4

Состав Украины на решающий матч группы против Аргентины на Олимпиаде

Команде нужно побеждать именитого соперника

30 июля 2024, 16:49 | Обновлено 30 июля 2024, 16:51
2393
4
Состав Украины на решающий матч группы против Аргентины на Олимпиаде

В 18:00 начнется матч 3-го тура группового этапа футбольного олимпийского турнира между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Наставник Руслан Ротань определил стартовый состав.

Украина: Фесюн, Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Михайленко, Крыськив, Хлань, Брагару, Сикан

Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер, Фернандес, Отаменди, Луян, Гондоу, Медина, Алмада, Альварес, Симеоне

По итогам двух туров Марокко, Аргентина, Украина и Ирак набрали по 3 очка.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Микола Захарченко
Україна вперед ! ✌️🇺🇦
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+6
Андрій Шевченко
Дохла сцика і дебіл таловеров в старті....можна не дивитись
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-1
zzg77
Сікана треба міняти!
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-1
DK1961
На сцыкана не пасовать. От дерева мяч только отскакивает
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-1
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