Колос достиг соглашения о подписании игрока Шахтера

Защитник «Шахтера» Эдуард Козик присоединился к «Колосу».

Ковалевский клуб достиг договоренности с «горняками» об аренде защитника. Эдуард проведет в «Колосе» как минимум сезон. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В предыдущем сезоне 21-летний центральный защитник играл за «Карпаты», где провел 4 матча общей продолжительностью 250 минут. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.