Украина. Премьер лига30 июля 2024, 14:34 | Обновлено 30 июля 2024, 15:48
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Колос достиг соглашения о подписании игрока Шахтера
Эдуард Козик проведет в ковалевском клубе как минимум сезон
30 июля 2024, 14:34 | Обновлено 30 июля 2024, 15:48
1009
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Защитник «Шахтера» Эдуард Козик присоединился к «Колосу».
Ковалевский клуб достиг договоренности с «горняками» об аренде защитника. Эдуард проведет в «Колосе» как минимум сезон. Об этом сообщает ТаТоТаке.
В предыдущем сезоне 21-летний центральный защитник играл за «Карпаты», где провел 4 матча общей продолжительностью 250 минут. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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