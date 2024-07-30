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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 14:34 | Обновлено 30 июля 2024, 15:48
1009
0

Колос достиг соглашения о подписании игрока Шахтера

Эдуард Козик проведет в ковалевском клубе как минимум сезон

30 июля 2024, 14:34 | Обновлено 30 июля 2024, 15:48
1009
0
Колос достиг соглашения о подписании игрока Шахтера
ФК Шахтер. Эдуард Козик

Защитник «Шахтера» Эдуард Козик присоединился к «Колосу».

Ковалевский клуб достиг договоренности с «горняками» об аренде защитника. Эдуард проведет в «Колосе» как минимум сезон. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В предыдущем сезоне 21-летний центральный защитник играл за «Карпаты», где провел 4 матча общей продолжительностью 250 минут. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Алексей Тиньков Источник: Telegram
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