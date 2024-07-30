Арсений БАТАГОВ: «Против Аргентины попробуем играть первым номером»

Защитник сборной Украины U-23 Арсений Батагов поделился ожиданиями от матча 3 тура группового этапа олимпийского футбольного турнира, в котором команда сыграет против Аргентины U-23.

«Настроение неплохое, потому что последнюю игру вырвали на характере. Готовимся в хорошем настроении, надеемся на хорошую игру и результат. О чем говорил тренерский штаб? Что будет бойня на поле, что аргентинцы хорошо работают с мячом, они очень неплохи в единоборствах. Будет очень трудно.

Я считаю, что Марокко немного лучше работает с мячом, один в один обыгрывают. Но Аргентина — более тактическая команда. У них футболисты играют в хороших клубах, есть и очень опытные игроки. Думаю, игра будет не легче, чем с Марокко.

Стараться будем играть первым номером. Будет очень жарко, поэтому если постоянно будем играть без мяча, это будет нас изнурять. Думаю, будем стараться играть и с мячом, и без. Если будем играть с мячом, у нас будет больше сил, и мы сможем создавать моменты».

Матч пройдет 30 июля, начало в 18.00. Перед последним туром четыре сборные набрали по 3 очка.