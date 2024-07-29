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Сборная УКРАИНЫ
29 июля 2024, 21:59 | Обновлено 29 июля 2024, 22:18
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0

Руслан РОТАНЬ: «Практически все 48 часов отдыха посвятили восстановлению»

Тренер сборной Украины U-23 поделился от ожидания от матча против Аргентины

29 июля 2024, 21:59 | Обновлено 29 июля 2024, 22:18
1250
0
Руслан РОТАНЬ: «Практически все 48 часов отдыха посвятили восстановлению»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира, в котором команда сыграет против Аргентины U-23.

«Времени очень мало, но по-другому мы не можем. Практически все эти 48 часов посвятили тому, чтобы восстановить ребят, потому что мы были изнурены не только в физическом плане, но и эмоциональном. Думаю, что ребята восстановились, понимаем, ждем игру с Аргентиной.

Чего стоит опасаться в игре Аргентины? Это мастерство. Эта команда более структурирована по сравнению с Марокко, которая, может быть, технически была и лучше, но в плане организации, не только в атаке, но и в обороне, Аргентина – очень сильная сборная. Мы это прекрасно понимаем и об этом я сказал ребятам.

Пара центральных защитников? Нет выбора. Думаю, нам сейчас нужно сосредоточиться не на том, кто остался, таков уж регламент, мы должны принять этот турнир. Будет тяжелый матч – не только потому, что нужно будет работать в обороне, но и в том, как работать с мячом.

Погодные условия – понимаем, что будет еще жарче. Это тоже нужно учитывать и не смотреть на соперника, только на себя, становиться лучшей копией себя с каждой тренировкой и матчем.

Что касается турнирной ситуации в группе и проигрыша Марокко по критерию фейр-плей, то мы уже проигрываем по этому аспекту. Матчи будут начинаться одновременно, будем держать руку на пульсе и понимать, как они проходят. Мы не можем говорить игрокам действовать осторожнее, потому что это футбол, и бывают разные ситуации на поле. И сама ситуация иногда диктует, а нужная карточка играет ключевую роль в достижении результата. Это очень сложный вопрос. Но мы должны учитывать все, потому что в футболе нет мелочей, они решают все на футбольном поле».

Матч пройдет 30 июля, начало в 18:00. Перед последним туром четыре сборные набрали по 3 очка.

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Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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