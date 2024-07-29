Наставник Эвертона рассказал о состоянии здоровья Виталия Миколенко

Наставник «Эвертона» Шон Дайч рассказал о состоянии здоровья украинского защитника Виталия Миколенко и других игроков, имеющих повреждения.

«Тарковски восстанавливается. С Гейе мы были осторожны, но он тоже на пути к выздоровлению. Мико (Миколенко) также поправляется. У Ндиайе небольшая травма, ничего серьезного, так что к началу следующей недели он будет готов. Брентвейт постепенно делает успехи. Надеемся на него, но не на этой неделе.

Это не критические травмы, но на этом этапе предсезонной подготовки, когда ребята выполнили значительный объем работы, мы должны быть осторожными. В товарищеских матчах можно рискнуть и выпустить их на поле, но если случится что-то серьезное, они пропустят длительный период. Мы не можем себе этого позволить», – объяснил Дайч.

Ранее стала известна реакция Дайча на интерес «Наполи» к Миколенко.