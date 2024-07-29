Цуренко вылетела из турнира WTA 500 в Вашингтоне уже в 1/16 финала

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила Кэролайн Доулхайд (США, WTA 49) за 2 часа и 20 минут.

WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 1:6, 6:3, 4:6

Это была вторая встреча соперниц. Кэролайн сравняла счет в очных поединках, 1:1.

Во 2-м раунде соревнований Доулхайд сыграет против 2-й сеяной Дарьи Касаткиной (WTA 12).