WTA29 июля 2024, 20:47 |
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Цуренко вылетела из турнира WTA 500 в Вашингтоне уже в 1/16 финала
Леся уступила Кэролайн Доулхайд в первом раунде соревнований в столице США
29 июля 2024, 20:47 |
649
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).
В 1/16 финала украинка в трех сетах уступила Кэролайн Доулхайд (США, WTA 49) за 2 часа и 20 минут.
WTA 500 Вашингтон. Хард. 1/16 финала
Леся Цуренко (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 1:6, 6:3, 4:6
Это была вторая встреча соперниц. Кэролайн сравняла счет в очных поединках, 1:1.
Во 2-м раунде соревнований Доулхайд сыграет против 2-й сеяной Дарьи Касаткиной (WTA 12).
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