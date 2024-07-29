В Карпатах судьба Езерского еще не определена. У тренера есть предложение

Как стало известно Sport.ua, тренер «Карпат» Владимир Езерский еще не вернулся в расположение команды после завершения чемпионата Европы по футболу среди юниоров (U-19) в Северной Ирландии, где он помогал наставнику сборной Украины Дмитрию Михайленко.

По имеющимся данным, Езерского точно не будет в тренерском штабе нового наставника «зелено-белых» Владислава Лупашко.

Пока нет информации, даст ли он согласие возглавить молодежный состав, о чем уже сообщали СМИ. К стартовому календарному матчу с «Вересом», который состоится 2 августа в Ровно, резервистов «Карпат» готовит Денис Кожанов.