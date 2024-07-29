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  4. В Карпатах судьба Езерского еще не определена. У тренера есть предложение
Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 20:34 |
837
0

В Карпатах судьба Езерского еще не определена. У тренера есть предложение

Наставник может остаться в клубе

29 июля 2024, 20:34 |
837
0
В Карпатах судьба Езерского еще не определена. У тренера есть предложение
УАФ. Владимир Езерский

Как стало известно Sport.ua, тренер «Карпат» Владимир Езерский еще не вернулся в расположение команды после завершения чемпионата Европы по футболу среди юниоров (U-19) в Северной Ирландии, где он помогал наставнику сборной Украины Дмитрию Михайленко.

По имеющимся данным, Езерского точно не будет в тренерском штабе нового наставника «зелено-белых» Владислава Лупашко.

Пока нет информации, даст ли он согласие возглавить молодежный состав, о чем уже сообщали СМИ. К стартовому календарному матчу с «Вересом», который состоится 2 августа в Ровно, резервистов «Карпат» готовит Денис Кожанов.

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Карпаты Львов инсайд Владимир Езерский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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