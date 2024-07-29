Марино ПУШИЧ: «Знаю игроков, которые остаются в первой команде Шахтера»

Наставник «Шахтера» Марино Пушич подвел небольшой итог предсезонной подготовки команды, в том числе тренер знает тех, кто остается с первой командой на новый чемпионат.

«В целом, я доволен предсезонной подготовкой. Это было наполненные 5 недель в Словении и Хорватии. Осталась неделя до начала нового сезона, и мы должны быть и мы будем готовы. Молодые игроки? Я определился с теми, кто из них останется в первой команде».

«Но сказать сейчас вам не могу. Мне нравится, что у нас много молодых игроков, получивших свой шанс. У «Шахтера» не просто так есть своя академия. Могу похвалить тех молодых игроков, которые были с нами».

«На следующей неделе будет финальное решение», – сказал Пушич.