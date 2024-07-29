КОЖУШКО: «Команда неплохо подготовилась к сезону»
Новичок криворожцев рассказал о своих впечатлениях от возвращения в клуб
Новичок «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.
– Олег, какое настроение в коллективе после сборов в Словении?
– Очень позитивное настроение после возвращения домой, очень скучал по Украине. С нетерпением жду начала чемпионата.
– Подготовка к новому сезону вышла на финишную прямую. Какие ожидания от ближайших матчей?
– Команда неплохо подготовилась к сезону. Ожидания? Хочется побеждать в каждом матче. Поэтому будем прилагать максимум усилий, чтобы радовать наших болельщиков победами.
– В команде много новых футболистов. Помогаете ли вы им с адаптацией?
– Да, конечно. Мы всегда помогаем новичкам, потому что «Кривбасс» – это одна большая красно-белая семья. «Кривбасс» – Это Мы!
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