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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 19:49 | Обновлено 29 июля 2024, 20:00
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0

КОЖУШКО: «Команда неплохо подготовилась к сезону»

Новичок криворожцев рассказал о своих впечатлениях от возвращения в клуб

29 июля 2024, 19:49 | Обновлено 29 июля 2024, 20:00
71
0
КОЖУШКО: «Команда неплохо подготовилась к сезону»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Новичок «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.

– Олег, какое настроение в коллективе после сборов в Словении?

– Очень позитивное настроение после возвращения домой, очень скучал по Украине. С нетерпением жду начала чемпионата.

– Подготовка к новому сезону вышла на финишную прямую. Какие ожидания от ближайших матчей?

– Команда неплохо подготовилась к сезону. Ожидания? Хочется побеждать в каждом матче. Поэтому будем прилагать максимум усилий, чтобы радовать наших болельщиков победами.

– В команде много новых футболистов. Помогаете ли вы им с адаптацией?

– Да, конечно. Мы всегда помогаем новичкам, потому что «Кривбасс» – это одна большая красно-белая семья. «Кривбасс» – Это Мы!

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Алексей Тиньков Источник: YouTube
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