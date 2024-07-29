КОЖУШКО: «Команда неплохо подготовилась к сезону»

Новичок «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.

– Олег, какое настроение в коллективе после сборов в Словении?

– Очень позитивное настроение после возвращения домой, очень скучал по Украине. С нетерпением жду начала чемпионата.

– Подготовка к новому сезону вышла на финишную прямую. Какие ожидания от ближайших матчей?

– Команда неплохо подготовилась к сезону. Ожидания? Хочется побеждать в каждом матче. Поэтому будем прилагать максимум усилий, чтобы радовать наших болельщиков победами.

– В команде много новых футболистов. Помогаете ли вы им с адаптацией?

– Да, конечно. Мы всегда помогаем новичкам, потому что «Кривбасс» – это одна большая красно-белая семья. «Кривбасс» – Это Мы!