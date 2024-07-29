РОМАНЧУК: «Я очень счастлив вернуться и играть в Украине»

Новичок «Кривбасса» Александр Романчук рассказал о своих впечатлениях от перехода в криворожский клуб.

– Твоя амплуа – центральный защитник. Где еще можешь сыграть?

– Да. Профессиональный футболист должен уметь играть везде, так говорил мне мой первый тренер. Поэтому могу сыграть как центрального и правого защитника, так и опорного полузащитника. Эти позиции для меня знакомы.

– Видели твои сторис в соцсетях, что ты очень рад вернуться на родину, в Украину. Какие эмоции по этому поводу?

– Это не передать словами. Мама приехала за мной в Дебрецен, только пересекли границу – они видели мои эмоции. Я был максимально счастлив. Еще раньше говорил агенту, что в перспективе хотел бы вернуться в Украину. И если будет такая возможность, чтобы он работал в этом направлении. Поэтому я очень счастлив вернуться и играть здесь.

– Как охарактеризуешь период двухлетней карьеры в Венгрии?

– Это был колоссальный опыт для меня, это были очень хорошие два года. Психологически это было нелегко, я поехал в другую страну, – мой первый опыт, поэтому местами было трудно, даже очень трудно. Другие люди, менталитет, другой язык. Потребовалось время, чтобы привыкнуть. Но в целом я рад, что получил этот опыт.

– В «Дебрецене» ты играл под номером 21, но в «Кривбассе» он занят Кузыком. Почему выбрал именно номер 3 в «Кривбассе»?

– Я играл раньше под номером 3 в дубле «Динамо». Мой любимый футболист играл под третьим номером, эта цифра была со мной еще раньше. И здесь тоже я хотел выбрать 21, но вот Кузя опередил, сыграл на опережение (улыбается). С другой стороны, 2 плюс 1 - это 3.

– Ты прибыл в Кривой Рог недавно. Уже разговаривал с Юрием Вернидубом?

– Юрий Николаевич спрашивал, как я себя чувствую, готов ли, есть ли настроение и желание. Сказал, что нужно работать, потому что времени мало, нужно быстрее адаптироваться. Я все это понимаю и работаю.

– Поделись ожиданиями от нового сезона в составе «Кривбасса». Какие задачи и цели перед собой ставишь?

– Моя новая команда ставит перед собой максимальные цели. Что касается меня, то нужно идти от матча к матчу. Конечно, хочется только побеждать вместе с «Кривбассом».