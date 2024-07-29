ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала полузащитника Тоттенхэма

«Жирона» объявила о переходе в команду атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Брайана Хиля. Клуб Ла Лиги взял игрока в аренду до конца сезона 2024/25.

23-летний Хиль после перехода не мог закрепиться в составе лондонской команды и на правах аренды играл в «Валенсии» и «Севилье».

В минувшем сезоне футболист провел 12 матчей.

«Жирона» нынешним летом потеряла хавбеков Савиньо и Алейша Гарсию. В новом сезоне команда будет играть в Лиге чемпионов.