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Испания
29 июля 2024, 19:10 | Обновлено 29 июля 2024, 19:59
881
1

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала полузащитника Тоттенхэма

Брайан Хиль вернулся в Испанию

29 июля 2024, 19:10 | Обновлено 29 июля 2024, 19:59
881
1
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала полузащитника Тоттенхэма
ФК Жирона. Брайан Хиль

«Жирона» объявила о переходе в команду атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Брайана Хиля. Клуб Ла Лиги взял игрока в аренду до конца сезона 2024/25.

23-летний Хиль после перехода не мог закрепиться в составе лондонской команды и на правах аренды играл в «Валенсии» и «Севилье».

В минувшем сезоне футболист провел 12 матчей.

«Жирона» нынешним летом потеряла хавбеков Савиньо и Алейша Гарсию. В новом сезоне команда будет играть в Лиге чемпионов.

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Иван Зинченко Источник: ФК Жирона
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