Испания29 июля 2024, 19:10 | Обновлено 29 июля 2024, 19:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала полузащитника Тоттенхэма
Брайан Хиль вернулся в Испанию
29 июля 2024, 19:10 | Обновлено 29 июля 2024, 19:59
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«Жирона» объявила о переходе в команду атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Брайана Хиля. Клуб Ла Лиги взял игрока в аренду до конца сезона 2024/25.
23-летний Хиль после перехода не мог закрепиться в составе лондонской команды и на правах аренды играл в «Валенсии» и «Севилье».
В минувшем сезоне футболист провел 12 матчей.
«Жирона» нынешним летом потеряла хавбеков Савиньо и Алейша Гарсию. В новом сезоне команда будет играть в Лиге чемпионов.
BENVINGUT BRYAN! 👋— Girona FC (@GironaFC) July 29, 2024
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