Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В 1/16 финала украинка выйдет на корт против представительницы США Кэролайн Доулхайд (WTA 49). Встреча запланирована первым запуском на корте Grandstand. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Это будет второй очный поединок соперниц. Счет 1:0 в пользу Леси.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 2-й сеяной Дарьи Касаткиной.

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже

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