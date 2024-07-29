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  4. Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 июля 2024, 17:42 | Обновлено 29 июля 2024, 18:01
1039
1

Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

29 июля 2024, 17:42 | Обновлено 29 июля 2024, 18:01
1039
1
Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

29 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В 1/16 финала украинка выйдет на корт против представительницы США Кэролайн Доулхайд (WTA 49). Встреча запланирована первым запуском на корте Grandstand. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй очный поединок соперниц. Счет 1:0 в пользу Леси.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 2-й сеяной Дарьи Касаткиной.

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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