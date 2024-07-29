WTA29 июля 2024, 17:42 | Обновлено 29 июля 2024, 18:01
1039
1
Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
29 июля 2024, 17:42 | Обновлено 29 июля 2024, 18:01
1039
1
29 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 84) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).
В 1/16 финала украинка выйдет на корт против представительницы США Кэролайн Доулхайд (WTA 49). Встреча запланирована первым запуском на корте Grandstand. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет второй очный поединок соперниц. Счет 1:0 в пользу Леси.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 2-й сеяной Дарьи Касаткиной.
Плеер видеотрансляции будет добавлен позже
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 июля 2024, 07:05 2
Экс-чемпион мира принял участие в блиц-опросе
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 13:56 13
Михаил разочарован таким результатом
Олимпийские игры | 29.07.2024, 14:29
Олимпийские игры | 28.07.2024, 19:59
Футбол | 29.07.2024, 07:47
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
вже 1-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2024, 23:15 4
28.07.2024, 09:48 10
27.07.2024, 18:56 3
28.07.2024, 10:58 1
27.07.2024, 22:59
27.07.2024, 21:01 8