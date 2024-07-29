Первая ракетка мира первой пробилась в 1/8 финала на Олимпиаде в Париже

Завершился первый матч второго раунда одиночного разряда на олимпийском теннисном турнире в Париже.

Чемпионка Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек в двух сетах обыграла Диан Парри из Франции.

Олимпийский теннисный турнир. Женщины. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:1

В 1/8 финала Свёнтек сразится с победительницей матча Ван Сию – Диана Шнайдер.

Отметим, что польская спортсменка – главная фаворитка на победу у букмекеров.

Также в 1/8 финала легко вышла и финалистка Ролан Гаррос 2024 Жасмин Паолини, которая обыграла польку Магду Линетт – 6:4, 6:1. Далее итальянка сыграет против победительницы встречи Хаддад Майя – Шмидлова.

В понедельник на корты выйдут пять представительниц Украины.