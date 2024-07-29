Первая ракетка мира первой пробилась в 1/8 финала на Олимпиаде в Париже
Ига Свёнтек разобралась с Диан Парри из Франции
Завершился первый матч второго раунда одиночного разряда на олимпийском теннисном турнире в Париже.
Чемпионка Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек в двух сетах обыграла Диан Парри из Франции.
Олимпийский теннисный турнир. Женщины. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:1
В 1/8 финала Свёнтек сразится с победительницей матча Ван Сию – Диана Шнайдер.
Отметим, что польская спортсменка – главная фаворитка на победу у букмекеров.
Также в 1/8 финала легко вышла и финалистка Ролан Гаррос 2024 Жасмин Паолини, которая обыграла польку Магду Линетт – 6:4, 6:1. Далее итальянка сыграет против победительницы встречи Хаддад Майя – Шмидлова.
В понедельник на корты выйдут пять представительниц Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил финишировал последним в своем квалификационном заплыве
Молодая семья образовалась еще год назад