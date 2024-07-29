Клуб Второй лиги подписал главного форварда-пилигрима Украины Сергийчука

Клуб «Тростянец», выступающий во Второй лиге национального чемпионата Украины, объявил о подписании 32-летнего нападающего Михаила Сергийчука.

Для уроженца Ровенской области «Тростянец» станет 14-й (!!!) командой в карьере.

Ранее Сергийчук выступал за «Ниву» Винница, «Верес» Ровно, «Славутич» Черкассы, «Николаев», «Говерлу» Ужгород, «Олимпик» Донецк, «Ворсклу» Полтава, «Десна» Чернигов, «Вентспилс» Латвия, «Буковину» Черновцы, «Ниву» Бузовая и «Диназ» Вышгород.

Любопытно, что Михаил Сергийчук в карьере четырежды приходил в ровенский «Верес».