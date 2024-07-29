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Украина. Первая лига
29 июля 2024, 11:12 | Обновлено 29 июля 2024, 11:52
585
0

Клуб Второй лиги подписал главного форварда-пилигрима Украины Сергийчука

Нападающий будет защищать цвета «Тростянца»

29 июля 2024, 11:12 | Обновлено 29 июля 2024, 11:52
585
0
Клуб Второй лиги подписал главного форварда-пилигрима Украины Сергийчука
ФК Буковина. Михаил Сергийчук

Клуб «Тростянец», выступающий во Второй лиге национального чемпионата Украины, объявил о подписании 32-летнего нападающего Михаила Сергийчука.

Для уроженца Ровенской области «Тростянец» станет 14-й (!!!) командой в карьере.

Ранее Сергийчук выступал за «Ниву» Винница, «Верес» Ровно, «Славутич» Черкассы, «Николаев», «Говерлу» Ужгород, «Олимпик» Донецк, «Ворсклу» Полтава, «Десна» Чернигов, «Вентспилс» Латвия, «Буковину» Черновцы, «Ниву» Бузовая и «Диназ» Вышгород.

Любопытно, что Михаил Сергийчук в карьере четырежды приходил в ровенский «Верес».

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трансферы Тростянец ПФЛ Украины Вторая лига Украины Михаил Сергийчук
Юрій Остроумов Источник
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