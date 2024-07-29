Свитолина объяснила, почему не попадет на соревнования других видов на ОИ

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о сложностях с посещением соревнований других видов спорта на Олимпиаде в Париже.

- Планируете ли вы посещать какие-то другие соревнования на ОИ в Париже?

- Я уже знаю многих украинских спортсменов и многих видела на церемонии открытия. У меня это уже третья Олимпиада, поэтому все это не в новинку для меня. На самом деле я очень хотела попасть на соревнования по каким-то другим видам спорта, но мы приехали за три дня до начала нашего турнира, только один день поиграли на кортах, потому что накануне был дождь. Поэтому не удалось увидеть вживую, мы только смотрели по компьютеру, мы всегда их смотрим. Показывают очень много соревнований: и фехтование, и плавание. Поэтому слежу и жду, когда наши будут выступать.

Я виделась с Ольгой Харлан, много общались с Михаилом Романчуком, у нас была вместе пресс-конференция. Но дело в том, что честно говоря, здесь ты не можешь просто так попасть на другие виды спорта – надо покупать билеты отдельно. Как Миша Романчук мне сказал, он даже не сможет попасть на соревнования своей жены, Марины Бех-Романчук. Потому что это довольно сложно, в общем какая-то непростая схема с билетами... Плюс, к тому же у нас сейчас будут уже каждый день матчи, поэтому, к сожалению, видимо, я не смогу попасть на другие виды спорта. Но в целом, конечно, я очень рада, что я тоже в этом году играю в составе национальной сборной на Олимпиаде. Для меня это большая мотивация быть среди других топ-спортсменов Украины, – сказала Элина.

Отметим, что Свитолина в первом раунде уверенно выиграла матч проти соперницы из Японии, а во втором круге сразится против шестой ракетки мира Джессики Пегулы.