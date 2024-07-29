Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20
Ястремская опустилась на 2 позиции
На прошлой неделе женщины сыграли два турнира грунтовых WTA 250 в Я́ссах и в Праге.
В Чехии лучшей стала полька Магда Линетт, это позволило ей подняться на 7 позиций (41).
В Румынии победила Мирра Андреева, она уже 23-я (+9).
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк сохранило место в топ-20, Даяна Ястремская опустилась на 2 позиции, Элина Свитолина осталась 31-й, а Ангелина калинина сохранила 41-е место. Улучшили свои позиции Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Юлия Стародубцева опустила на 22 строчки.
Украинки в рейтинге WTA
Сестры Людмила и Надежда Киченок остались на своих местах, Костюк потеряла одну строчку, Калинина улучшила свое положение на три. Немного опустились сестры Колб.
Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений.
Чемпионская гонка WTA
Что касается украинок, то изменения в Чемпионской гонке небольшие. Совсем немного улучшили свое положение Калинина и Завацкая, остальные либо немного упали, либо остались на своих местах.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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