Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира грунтовых WTA 250 в Я́ссах и в Праге.

В Чехии лучшей стала полька Магда Линетт, это позволило ей подняться на 7 позиций (41).

В Румынии победила Мирра Андреева, она уже 23-я (+9).

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк сохранило место в топ-20, Даяна Ястремская опустилась на 2 позиции, Элина Свитолина осталась 31-й, а Ангелина калинина сохранила 41-е место. Улучшили свои позиции Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Юлия Стародубцева опустила на 22 строчки.

Украинки в рейтинге WTA

Сестры Людмила и Надежда Киченок остались на своих местах, Костюк потеряла одну строчку, Калинина улучшила свое положение на три. Немного опустились сестры Колб.

Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то изменения в Чемпионской гонке небольшие. Совсем немного улучшили свое положение Калинина и Завацкая, остальные либо немного упали, либо остались на своих местах.

Украинки в Чемпионской гонке WTA