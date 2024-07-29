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WTA
29 июля 2024, 11:25 | Обновлено 29 июля 2024, 11:33
555
0

Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20

Ястремская опустилась на 2 позиции

29 июля 2024, 11:25 | Обновлено 29 июля 2024, 11:33
555
0
Рейтинг WTA. Костюк сохранила место в топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира грунтовых WTA 250 в Я́ссах и в Праге.

В Чехии лучшей стала полька Магда Линетт, это позволило ей подняться на 7 позиций (41).

В Румынии победила Мирра Андреева, она уже 23-я (+9).

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк сохранило место в топ-20, Даяна Ястремская опустилась на 2 позиции, Элина Свитолина осталась 31-й, а Ангелина калинина сохранила 41-е место. Улучшили свои позиции Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева. Юлия Стародубцева опустила на 22 строчки.

Украинки в рейтинге WTA

Сестры Людмила и Надежда Киченок остались на своих местах, Костюк потеряла одну строчку, Калинина улучшила свое положение на три. Немного опустились сестры Колб.

Украинки в топ-400 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Что касается украинок, то изменения в Чемпионской гонке небольшие. Совсем немного улучшили свое положение Калинина и Завацкая, остальные либо немного упали, либо остались на своих местах.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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