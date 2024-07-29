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Португалия
29 июля 2024, 08:43 | Обновлено 29 июля 2024, 08:56
464
0

Трубин – с трофеем. Бенфика выиграла предсезонный матч-турнир

Лиссабонцы одолели «Фейеноорд» из Нидерландов

29 июля 2024, 08:43 | Обновлено 29 июля 2024, 08:56
464
0
Трубин – с трофеем. Бенфика выиграла предсезонный матч-турнир
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 июля, в Лиссабоне на поле арены «Эштадиу да Луж» состоялся поединок между местной «Бенфикой» и нидерландским «Фейеноордом».

Встреча хотя и носила товарищеский статус, но команды в ней разыграли Кубок Эусебиу – легендарного нападающего сборной Португалии и «Бенфики», обладателя Золотого мяча-1965.

Поединок прошел при полном доминировании игроков «Бенфики» и завершился их победой со счетом 5:0.

Весь матч ворота лиссабонцев защищал украинец Анатолий Трубин.

Кубок Эусебио

Бенфика – Фейеноорд – 5:0

Голы: Престианни, 9, Павлидис, 13, 14, Бесте, 18, Кабрал, 89.

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товарищеские матчи Бенфика Фейеноорд Анатолий Трубин
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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