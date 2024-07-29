Трубин – с трофеем. Бенфика выиграла предсезонный матч-турнир
Лиссабонцы одолели «Фейеноорд» из Нидерландов
В воскресенье, 28 июля, в Лиссабоне на поле арены «Эштадиу да Луж» состоялся поединок между местной «Бенфикой» и нидерландским «Фейеноордом».
Встреча хотя и носила товарищеский статус, но команды в ней разыграли Кубок Эусебиу – легендарного нападающего сборной Португалии и «Бенфики», обладателя Золотого мяча-1965.
Поединок прошел при полном доминировании игроков «Бенфики» и завершился их победой со счетом 5:0.
Весь матч ворота лиссабонцев защищал украинец Анатолий Трубин.
Кубок Эусебио
Бенфика – Фейеноорд – 5:0
Голы: Престианни, 9, Павлидис, 13, 14, Бесте, 18, Кабрал, 89.
A #EusébioCup fica em 𝒄𝒂𝒔𝒂 🏆❤️ pic.twitter.com/zIp780GXal— SL Benfica (@SLBenfica) July 28, 2024
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