Трубин – с трофеем. Бенфика выиграла предсезонный матч-турнир

В воскресенье, 28 июля, в Лиссабоне на поле арены «Эштадиу да Луж» состоялся поединок между местной «Бенфикой» и нидерландским «Фейеноордом».

Встреча хотя и носила товарищеский статус, но команды в ней разыграли Кубок Эусебиу – легендарного нападающего сборной Португалии и «Бенфики», обладателя Золотого мяча-1965.

Поединок прошел при полном доминировании игроков «Бенфики» и завершился их победой со счетом 5:0.

Весь матч ворота лиссабонцев защищал украинец Анатолий Трубин.

Кубок Эусебио

Бенфика – Фейеноорд – 5:0

Голы: Престианни, 9, Павлидис, 13, 14, Бесте, 18, Кабрал, 89.