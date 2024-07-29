Где смотреть онлайн финал турнира четырех Левый Берег – Минай
30 июля в 18:00 состоится решающая встреча на стадионе «Авангард» в Ровно
30 июля в 18:00 состоится решающий матч турнира четырех, в котором сыграют «Левый Берег» и «Минай».
Финальная встреча пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
26 июля в полуфиналах «Левый Берег» по пенальти обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» вырвал победу у «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).
Победитель турнира четырех станет 16-м учасником УПЛ. Вакансия образовалась после банкротства «Днепра-1».
Где смотреть онлайн финал турнира четырех Левый Берег – Минай
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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