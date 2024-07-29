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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 07:42 | Обновлено 29 июля 2024, 07:58
520
0

Где смотреть онлайн финал турнира четырех Левый Берег – Минай

30 июля в 18:00 состоится решающая встреча на стадионе «Авангард» в Ровно

29 июля 2024, 07:42 | Обновлено 29 июля 2024, 07:58
520
0
Где смотреть онлайн финал турнира четырех Левый Берег – Минай
УПЛ. Стадион Авангард Ровно

30 июля в 18:00 состоится решающий матч турнира четырех, в котором сыграют «Левый Берег» и «Минай».

Финальная встреча пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

26 июля в полуфиналах «Левый Берег» по пенальти обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» вырвал победу у «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).

Победитель турнира четырех станет 16-м учасником УПЛ. Вакансия образовалась после банкротства «Днепра-1».

Где смотреть онлайн финал турнира четырех Левый Берег – Минай

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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