Фонсека нашел усиление обороны. Милан купит защитника сборной Сербии

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович станет игроком «Милан».

Как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» договорились с австрийским «Зальцбургом» о трансфере. Топ-клуб Серии А отдаст за Павловича 18 млн евро + бонусы. С самим футболистом согласован долгосрочный контракт.

23-летний центрбек выступает за австрийский клуб с лета 2022 года. За него заплатили 7 млн евро французскому «Монако». За карьеру Страхиня также играл за «Базель», «Серкль Брюгге» и «Партизан».

Молодой футболист уже провел 38 матчей за сборную своей страны, в которых забил 4 гола.