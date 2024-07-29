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  4. Фонсека нашел усиление обороны. Милан купит защитника сборной Сербии
Италия
29 июля 2024, 05:08 |
231
0

Фонсека нашел усиление обороны. Милан купит защитника сборной Сербии

Страхиня Павлович сменит «Зальцбург» на итальянский топ–клуб 

29 июля 2024, 05:08 |
231
0
Фонсека нашел усиление обороны. Милан купит защитника сборной Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine. Страхиня Павлович

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович станет игроком «Милан».

Как сообщает Фабрицио Романо, «россонери» договорились с австрийским «Зальцбургом» о трансфере. Топ-клуб Серии А отдаст за Павловича 18 млн евро + бонусы. С самим футболистом согласован долгосрочный контракт.

23-летний центрбек выступает за австрийский клуб с лета 2022 года. За него заплатили 7 млн евро французскому «Монако». За карьеру Страхиня также играл за «Базель», «Серкль Брюгге» и «Партизан».

Молодой футболист уже провел 38 матчей за сборную своей страны, в которых забил 4 гола.

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Руслан Травкин Источник: Фабрицио Романо
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