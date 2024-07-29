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Италия
29 июля 2024, 04:13 | Обновлено 29 июля 2024, 04:18
99
0

«Игрок международного уровня». Легенда Ромы похвалил Артема Довбика

Джузеппе Джаннини будет рад, если украинский форвард пополнит римский клуб

29 июля 2024, 04:13 | Обновлено 29 июля 2024, 04:18
99
0
«Игрок международного уровня». Легенда Ромы похвалил Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный хавбек «Ромы» Джузеппе Джаннини видит в Артеме Довбике того игрока, который сумеет принести «волкам» огромную пользу.

«Глядя на центральных нападающих, носивших эту футболку в прошлом, у многих форвардов сегодня она бы вызвала мурашки по коже. Но я думаю, что «Рома», выбирая Довбика, оценила все аспекты, в том числе и человеческий. Он игрок международного уровня, который может сделать разницу.

Я вижу много качества и воображения. А если появится такой центральный нападающий, как Довбик, будет весело», – заявил Джаннини.

Хавбек играл за «Рому» с 1981 по 1996 год. В составе клуба он стал чемпионом Италии в сезоне 1982/1983. На счету Джузеппе 6 голов за сборную Италии в 47 матчах.

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Руслан Травкин Источник: Tuttomercatoweb
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