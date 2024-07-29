«Игрок международного уровня». Легенда Ромы похвалил Артема Довбика

Легендарный хавбек «Ромы» Джузеппе Джаннини видит в Артеме Довбике того игрока, который сумеет принести «волкам» огромную пользу.

«Глядя на центральных нападающих, носивших эту футболку в прошлом, у многих форвардов сегодня она бы вызвала мурашки по коже. Но я думаю, что «Рома», выбирая Довбика, оценила все аспекты, в том числе и человеческий. Он игрок международного уровня, который может сделать разницу.

Я вижу много качества и воображения. А если появится такой центральный нападающий, как Довбик, будет весело», – заявил Джаннини.

Хавбек играл за «Рому» с 1981 по 1996 год. В составе клуба он стал чемпионом Италии в сезоне 1982/1983. На счету Джузеппе 6 голов за сборную Италии в 47 матчах.