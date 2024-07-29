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  4. ВЕРНИДУБ: «Настрой у коллектива боевой. Все готовы к официальным матчам»
Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 03:45 |
103
0

ВЕРНИДУБ: «Настрой у коллектива боевой. Все готовы к официальным матчам»

Главный тренер «Кривбасса» – о завершающем этапе подготовки к новому сезону

29 июля 2024, 03:45 |
103
0
ВЕРНИДУБ: «Настрой у коллектива боевой. Все готовы к официальным матчам»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, какие планы имеет клуб за неделю до старта УПЛ 2024/2025.

– Какое настроение в команде за неделю до первого официального матча?

– Настроение рабочее. Провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги. Вернулись домой и дали ребятам несколько дней отдохнуть. Теперь начинаем подготовку к матчу с «Черноморцем». Вижу, что в коллективе настроение боевое, все готовы к первым матчам нового сезона. Но впереди еще почти неделя подготовки, будем работать.

– В команде немало новичков. Процесс адаптации у них проходит хорошо?

– С украинцами никаких проблем, с легионерами – немного тяжелее, но и они понемногу вливаются в коллектив, адаптация идет как следует. Тем более они все молоды, поэтому проблем быть не должно. Очень рассчитываю на всех новичков. Да, понимаю, что быстро интегрироваться в нашу игру им будет нелегко, нужно время. Ожидаю, что они помогут «Кривбассу» в новом сезоне и в дальнейшем.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб учебно-тренировочные сборы
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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