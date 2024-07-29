Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-чемпион Нидерландов следит за тремя молодыми талантами УПЛ
Нидерланды
29 июля 2024, 03:30 | Обновлено 29 июля 2024, 03:32
135
0

Вице-чемпион Нидерландов следит за тремя молодыми талантами УПЛ

«Фейеноорд» хочет усилить состав молодыми игроками «Динамо» и «Шахтера»

29 июля 2024, 03:30 | Обновлено 29 июля 2024, 03:32
135
0
Вице-чемпион Нидерландов следит за тремя молодыми талантами УПЛ
ФК Динамо. Владимир Бражко

Вице-чемпион Нидерландов сезона 2023/2024 «Фейеноорд» активно следит за Владимиром Бражко, Артемом Бондаренко и Даниилом Сиканом.

Молодые игроки являются ключевыми исполнителями в «Динамо» и «Шахтере».

Бражко выступал за сборную Украины на Евро-2024, а в этом сезоне уже успел забить гол в матче квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (6:2).

Бондаренко готовится к новому сезону на сборах с «Шахтером», Сикан в составе сборной Украины выступает на Олимпиаде в Париже.

Из них троих только Сикан имеет опыт игры за рубежом – Даниил вторую часть сезона 2021/2022 провел в аренде в немецкой «Ганзе». В Бундеслиге 2 форвард забил 1 гол в 11 поединках.

По теме:
Четыре игрока Буковины переходят в команду Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира
Сколько получит Жирона? Романо раскрыл сумму предложения Ромы за Довбика
Фейеноорд Владимир Бражко Даниил Сикан Артем Бондаренко трансферы
Руслан Травкин Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»
Футбол | 28 июля 2024, 21:12 13
ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»
ФЕДОРЧУК: «Посоветовал бы Скрипнику взять паузу в тренерской карьере»

Известный эксперт прокомментировал отставку наставника Металлиста 1925

ВИДЕО. Усик зашел в раздевалку к Чисоре после боя против Джойса
Бокс | 28 июля 2024, 08:32 0
ВИДЕО. Усик зашел в раздевалку к Чисоре после боя против Джойса
ВИДЕО. Усик зашел в раздевалку к Чисоре после боя против Джойса

Александр поддержал бывшего соперника

ОИ-2024. Футболистки Японии шокировали Бразилию, Австралия забила 6 голов
Олимпийские игры | 29.07.2024, 01:07
ОИ-2024. Футболистки Японии шокировали Бразилию, Австралия забила 6 голов
ОИ-2024. Футболистки Японии шокировали Бразилию, Австралия забила 6 голов
Ольга ХАРЛАН: «Горжусь тобой, ты – мой герой»
Олимпийские игры | 28.07.2024, 05:02
Ольга ХАРЛАН: «Горжусь тобой, ты – мой герой»
Ольга ХАРЛАН: «Горжусь тобой, ты – мой герой»
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Футбол | 28.07.2024, 21:15
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
27.07.2024, 20:15 42
Олимпийские игры
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
Красюк назвал солидную сумму, за которую Усик готов снова драться с Джошуа
27.07.2024, 10:55 3
Бокс
Работа для галочки. Вероятная отставка Скрипника – удар по его репутации
Работа для галочки. Вероятная отставка Скрипника – удар по его репутации
27.07.2024, 11:11 10
Футбол
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
27.07.2024, 07:25 8
Футбол
Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
28.07.2024, 10:58 1
Бокс
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он выиграет стильно». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.07.2024, 00:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем