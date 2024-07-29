Вице-чемпион Нидерландов следит за тремя молодыми талантами УПЛ

Вице-чемпион Нидерландов сезона 2023/2024 «Фейеноорд» активно следит за Владимиром Бражко, Артемом Бондаренко и Даниилом Сиканом.

Молодые игроки являются ключевыми исполнителями в «Динамо» и «Шахтере».

Бражко выступал за сборную Украины на Евро-2024, а в этом сезоне уже успел забить гол в матче квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (6:2).

Бондаренко готовится к новому сезону на сборах с «Шахтером», Сикан в составе сборной Украины выступает на Олимпиаде в Париже.

Из них троих только Сикан имеет опыт игры за рубежом – Даниил вторую часть сезона 2021/2022 провел в аренде в немецкой «Ганзе». В Бундеслиге 2 форвард забил 1 гол в 11 поединках.