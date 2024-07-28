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Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 23:12 | Обновлено 28 июля 2024, 23:26
1158
2

Вердер интересуется защитником Динамо

Тарас Михавко заинтересовал клуб из Бремена

28 июля 2024, 23:12 | Обновлено 28 июля 2024, 23:26
1158
2
Вердер интересуется защитником Динамо
ФК Динамо. Тарас Михавко

Как стало известно Sport.ua, бременский «Вердер» проявляет интерес к 19-летнему центральному защитнику «Динамо» Тарасу Михавко.

По нашей информации, скауты бременского клуба присутствовали на всех матчах сборной Украины на Евро U-19. Представители бременцев были впечатлены игрой Михавко и его умением сыграть на нескольких позициях в обороне.

Немецкий клуб готов сделать предложение по трансферу игрока в районе 1 млн евро.

Напомним, что новичком «Вердера» в летнее межсезонье стал украинский защитник Иван Ермачков, который также выступал в составе сборной Украины на Евро.

В прошлом сезоне Михавко провел 12 матчей за первую команду «Динамо». Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 800 тысяч евро. Контракт с «Динамо» действует до лета 2028 года.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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