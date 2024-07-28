Вердер интересуется защитником Динамо

Как стало известно Sport.ua, бременский «Вердер» проявляет интерес к 19-летнему центральному защитнику «Динамо» Тарасу Михавко.

По нашей информации, скауты бременского клуба присутствовали на всех матчах сборной Украины на Евро U-19. Представители бременцев были впечатлены игрой Михавко и его умением сыграть на нескольких позициях в обороне.

Немецкий клуб готов сделать предложение по трансферу игрока в районе 1 млн евро.

Напомним, что новичком «Вердера» в летнее межсезонье стал украинский защитник Иван Ермачков, который также выступал в составе сборной Украины на Евро.

В прошлом сезоне Михавко провел 12 матчей за первую команду «Динамо». Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 800 тысяч евро. Контракт с «Динамо» действует до лета 2028 года.