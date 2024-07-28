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  4. Марта Костюк – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
28 июля 2024, 22:32 |
324
0

Марта Костюк – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на Олимпиаде в Париже

28 июля 2024, 22:32 |
324
0
Марта Костюк – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НОК Украины. Марта Костюк

29 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче второго раунда украинка сыграет против француженки Клары Бюрель (№44 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Рус – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Саккари (№8 WTA) или Юань Юэ (№40 WTA).

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Марта Костюк Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Клара Бюрель
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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