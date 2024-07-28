Марта Костюк – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче второго раунда украинка сыграет против француженки Клары Бюрель (№44 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Рус – Чжэн. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Марией Саккари (№8 WTA) или Юань Юэ (№40 WTA).

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