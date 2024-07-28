Чемпионат Бельгии. Гент в гостях минимально обыграл Кортрейк

«Гент» одержал минимальную победу над «Кортрейком» в гостевом матче первого тура бельгийской Про Лиги.

На перерыв команды ушли при нулях на табло, но вскоре после перерыва Андри Гудьонсен забил единственный гол в этой встрече. Примечательно, что для победы гостям хватило всего двух ударов в створ ворот при почти двукратном преимуществе во владении мячом. «Кортрейк» при этом пробил в створ ворот соперников четыре раза и подал восемь угловых против трех у гостей.

Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля

Кортрейк – Гент – 0:1 (0:0)

Гол: Гудьонсен, 59.