Чемпионат Бельгии. Гент в гостях минимально обыграл Кортрейк
Завершился матч первого тура Про Лиги
«Гент» одержал минимальную победу над «Кортрейком» в гостевом матче первого тура бельгийской Про Лиги.
На перерыв команды ушли при нулях на табло, но вскоре после перерыва Андри Гудьонсен забил единственный гол в этой встрече. Примечательно, что для победы гостям хватило всего двух ударов в створ ворот при почти двукратном преимуществе во владении мячом. «Кортрейк» при этом пробил в створ ворот соперников четыре раза и подал восемь угловых против трех у гостей.
Чемпионат Бельгии, 1 тур, 28 июля
Кортрейк – Гент – 0:1 (0:0)
Гол: Гудьонсен, 59.
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