Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала
Украинский вратарь пока не определился с будущим
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Украинского вратаря сейчас часто связывают с переходом и различные европейские гранды, его жена Анастасия отреагировала на эти слухи.
«Всегда интересно читать, в какой клуб мы переходим», – отреагировала Анастасия.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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