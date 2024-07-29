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  4. Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала
Испания
29 июля 2024, 02:11 |
176
0

Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала

Украинский вратарь пока не определился с будущим

29 июля 2024, 02:11 |
176
0
Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала
Instagram. Семья Луниных

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Украинского вратаря сейчас часто связывают с переходом и различные европейские гранды, его жена Анастасия отреагировала на эти слухи.

«Всегда интересно читать, в какой клуб мы переходим», – отреагировала Анастасия.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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