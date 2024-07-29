Жена Лунина оценила возможный уход Андрея этим летом из Реала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Украинского вратаря сейчас часто связывают с переходом и различные европейские гранды, его жена Анастасия отреагировала на эти слухи.

«Всегда интересно читать, в какой клуб мы переходим», – отреагировала Анастасия.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».