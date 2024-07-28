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  4. СВИТОЛИНА: «Грунт хуже, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить деньги»
Теннис
28 июля 2024, 18:18 |
894
0

СВИТОЛИНА: «Грунт хуже, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить деньги»

Элина поделилась эмоциями после стартового матча на Олимпиаде против Моюки Утидзимы

28 июля 2024, 18:18 |
894
0
СВИТОЛИНА: «Грунт хуже, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) поделилась эмоциями после первой победы на олимпийском теннисном турнире в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос:

«На самом деле [Олимпиада] не ощущается как Ролан Гаррос. Потому что и баннеры другие, и корт немного другой, много ямок. Грунт другой вообще. Сейчас уже я настроена на Олимпиаду, олимпийский дух – когда одеваешь украинский цвет совсем в другое настроение.

Грунт хуже на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF как-то решили, пожалуй, не тратить много денег, потому что Ролан Гаррос славится хорошими кортами. Они за ними присматривают очень-очень плотно», – рассказала Элина.

В 1/32 финала Олимпийских игр 2024 в столице Франции Свитолина в двух сетах разгромила Моюку Утидзиму из Японии со счетом 6:2, 6:1. На ОИ-2020 Свитолина выиграла бронзовую медаль.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Моюка Утидзима
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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