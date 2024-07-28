СВИТОЛИНА: «Грунт хуже, чем на Ролан Гаррос. ITF решили не тратить деньги»
Элина поделилась эмоциями после стартового матча на Олимпиаде против Моюки Утидзимы
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) поделилась эмоциями после первой победы на олимпийском теннисном турнире в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос:
«На самом деле [Олимпиада] не ощущается как Ролан Гаррос. Потому что и баннеры другие, и корт немного другой, много ямок. Грунт другой вообще. Сейчас уже я настроена на Олимпиаду, олимпийский дух – когда одеваешь украинский цвет совсем в другое настроение.
Грунт хуже на Олимпиаде, чем на Ролан Гаррос. ITF как-то решили, пожалуй, не тратить много денег, потому что Ролан Гаррос славится хорошими кортами. Они за ними присматривают очень-очень плотно», – рассказала Элина.
В 1/32 финала Олимпийских игр 2024 в столице Франции Свитолина в двух сетах разгромила Моюку Утидзиму из Японии со счетом 6:2, 6:1. На ОИ-2020 Свитолина выиграла бронзовую медаль.
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