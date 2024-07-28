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  4. Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Олимпийских игр в Париже
Теннис
28 июля 2024, 17:32 |
3295
2

Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Олимпийских игр в Париже

Элина в 1/16 финала Олимпиады выйдет на корт против Джессики Пегулы

28 июля 2024, 17:32 |
3295
2
Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Олимпийских игр в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) узнала соперницу в 1/16 финала олимпийского теннисного турнира, который проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинка сыграет против 6-й ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая на старте соревнований одолела Викторию Голубич (Швейцария, WTA 79) за 1 час и 10 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Пегула выиграла 2-й очный поединок.

Элина и Джессика 5 раз играли между собой. На счету Свитолиной всего 1 победа.

На старте Олимпиады Элина в двух сетах разгромила Моюку Утидзиму из Японии со счетом 6:2, 6:1. На ОИ-2020 Свитолина выиграла бронзовую медаль.

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Элина Свитолина Джессика Пегула Виктория Голубич Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Likarua
Ну всьо, приплили...
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+1
Stanislav Matusevych
Пегула, до речі, проти Голубич не вразила. Але немає сенсу робити висновки по одному матчу. Американка буде фавориткою все одно.
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0
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