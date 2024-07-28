Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Олимпийских игр в Париже

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 31) узнала соперницу в 1/16 финала олимпийского теннисного турнира, который проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинка сыграет против 6-й ракетки мира Джессики Пегулы из США, которая на старте соревнований одолела Викторию Голубич (Швейцария, WTA 79) за 1 час и 10 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Пегула выиграла 2-й очный поединок.

Элина и Джессика 5 раз играли между собой. На счету Свитолиной всего 1 победа.

На старте Олимпиады Элина в двух сетах разгромила Моюку Утидзиму из Японии со счетом 6:2, 6:1. На ОИ-2020 Свитолина выиграла бронзовую медаль.